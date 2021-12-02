22 ноября в московском Историко-культурном и просветительском центре «Соборная палата» прошло награждение лауреатов Всероссийского хорового фестиваля 2021 года.

Концертный хор мальчиков и юношей «Дубна» (художественный руководитель и дирижер заслуженный работник культуры РФ Ольга Миронова, хормейстеры – Ольга Шамкина, Вера Серякова, Иван Смирнов, концертмейстер – Ульяна Иванова) получил наивысшую награду – Гран-при!

Хоровой конкурс проходил в три этапа, на каждом из которых прославленный коллектив из Дубны становился победителем и обладателем Гран-при. Всего в конкурсе приняли участие 4000 хоров из 83 регионов России. Из них только 42 хоровых коллектива из 29 регионов вышли в финал.

И еще одна приятная новость последних дней: Указом Президента России от 24 ноября 2021 года Ольга Ивановна Миронова удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Ольга Ивановна в этом году отмечает сразу три круглые даты: личный юбилей, полвека творческой деятельности и 30-летие главного ее детища – Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна».

Мы поздравляем Ольгу Ивановну со столь высокой правительственной наградой, а также весь коллектив Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» - с весомой победой на престижном конкурсе-фестивале. Новых вам творческих успехов и талантливых голосов дубненских мальчишек!

Анна Владимирова