Меньше месяца остается до наступления Нового года и Рождества. На улицах города уже начинают появляться неизменные атрибуты новогодних празднеств: украшенные елки, новогодние гирлянды, открыли сезон рождественские ярмарки… Афиша Дома культуры «Мир» - и это тоже верный признак приближающегося праздника - наполнилась интересными предновогодними и рождественскими представлениями как для самых маленьких дубненцев, так и для взрослых зрителей. Наш разговор с директором ДК «Мир» ОИЯИ Элеонорой Ямалеевой как раз о том, какие новогодние и рождественские сюрпризы приготовил дубненцам творческий коллектив Дома культуры. Он поможет дубненцам правильно спланировать праздничный досуг для себя и младших членов семьи. - Элеонора Робертовна, в учреждениях культуры дух новогодних праздников появляется намного раньше, чем в обычных домах и организациях. У вас уже подготовлены все новогодние декорации, идут репетиции представлений… - Да, мы вовсю готовимся и создаем атмосферу праздника. На площади около Дома культуры «Мир» снова сказочно красиво: нарядная елка, новогодняя арка и светодиодные деревья, композиции на фасаде в виде сосулек и, конечно же, праздничная подсветка. В фойе Дома культуры мы традиционно оформляем фотозону, в центре которой роскошные сани с оленем. В выставочном зале на днях появится новая большая елка и миниатюрные фотозоны на зимнюю тематику.Это все для настроения наших гостей, для всех тех, кто придет на наши праздничные мероприятия. И, конечно же, идут репетиции театрализованного представления, режиссером-постановщиком которого является Юлиана Кукарникова. - Чем в этом году ДК удивит юных зрителей, какие новогодние постановки они увидят? - У нас в этом году необычный формат проведения новогодних елок. На этот раз они будут проходить в выставочном зале Дома культуры 28 и 29 декабря. Театрализованное представление «Новогодние приключения Незнайки и его друзей» для наших маленьких гостей создают актеры театральной студия «Балаганчик» ДК «Мир» ОИЯИ совместно с театром-лабораторией «Квадрат». Ребят будет ждать анимационная программа у новогодней ёлки с песнями и хороводами, а после представления всех пригласим на интерактивную программу на улице. Каждый день у нас будет по два представления – в 15:00 и в 17:00, и что немаловажно, есть ограничение по количеству детских билетов, чтобы дети в зале чувствовали себя максимально комфортно и было достаточно пространства для хороводов и игр с персонажами сказки. Детский билет стоит 500 рублей, и он включает в себя подарок - набор для творчества. Взрослый билет - 200 рублей; дети до 3-х лет смогут побывать на наших представлениях бесплатно. - Запланированы ли гастроли театра с новогодним спектаклем для детей? - Да, помимо традиционных елок мы пригласили Московский новый драматический театр, который 3 января в 12:00 и в 16:00 представит на нашей большой сцене сказку-мюзикл «Щелкунчик». Сказка Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» - одна из самых популярных и любимых детьми во всем мире. Она дала волю фантазии взрослым, которые превратили ее во множество театральных интерпретаций. Московский новый драматический театр обратился к наследию великого немецкого сказочника с идеей сделать «Щелкунчика» увлекательным детским мюзиклом, который как раз и увидят в ДК «Мир» маленькие дубненские зрители вместе со своими родителями. - Будете ли в этом году принимать коллективные заявки на проведение новогодних представлений? - Да, безусловно, коллективные заявки мы принимаем, для этого достаточно позвонить в кассу ДК «Мир» по телефону 216-44-44, и сотрудник объяснит порядок действий. - Интересно, какая праздничная программа ждет взрослую публику? - Накануне Нового года, 25 декабря, на нашу сцену вновь выйдут народная артистка России Светлана Безродная и Российский государственный академический «Вивальди-оркестр». 4 января в ДК «Мир» состоится большой праздничный концерт певца, чей голос внесен в Книгу рекордов Гиннесса, самого экстравагантного и неординарного артиста отечественной эстрады Сергея Пенкина. Дубненцев ждет грандиозное шоу и новая программа «Мой Медиамир» в честь юбилея артиста. 5 января в 17:00 мы всех приглашаем на Рождественский концерт с участием коллективов ДК «Мир» ОИЯИ. В программе вечера: Академический хор «Бельканто» в сопровождении квартета пианистов «ALTRI MUSE», хореографический коллектив «Фантазия», вокальный ансамбль «Метелица», хореографический коллектив «Балет Дубны», камерный хор «Кредо», театральная студия «Балаганчик» и открытие этого года - Школа танца Фламенко «Al-Andalus». 8 января в 18:00 «Новый классический балет» представляет балет «Лебединое озеро» c участием солистов ведущих театров России. - Сохраняются ли требования по соблюдению антиковидных мер при проведении новогодних мероприятий? - В настоящий момент и до нового распоряжения Правительства сохраняются основные требования по соблюдению антиковидных мер. Мы просим наших зрителей в обязательном порядке носить защитные маски и соблюдать дистанцию. Наши сотрудники напоминают посетителям об этих правилах и выдают маски всем, кто случайно пришел без них. Кроме того, в нашем Доме культуры работают бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха и установлены санитайзеры для дезинфекции рук. - В Новый год мы все строим новые планы, о чем-то мечтаем… Есть ли новые задумки у творческого коллектива Дома культуры «Мир»? Что интригующего и интересного он предложит зрителю в наступающем новом году? - Команда ДК «Мир» обновляется, идей много, некоторые мы уже начали воплощать, и это вызвало отклик у публики, что, конечно, нас очень вдохновляет. К примеру, мы возобновили кинопоказы в большом зале, творческие встречи авторов выставок, работаем над серией проектов Art&Science. Мы планируем вводить всё новые форматы мероприятий, чтобы дать зрителю почувствовать себя эмоционально свободнее, открыть для себя ранее неизвестное. Хочется, например, познакомить дубненцев с иммерсивным театром, со спектаклями-променадами. Мы очень рады, что наша аудитория нам доверяет, принимает активное участие в наших культурных экспериментах, оставаясь при этом верными зрителями традиционных форматов. - Удивительно, но любое творческое событие – это каждый раз словно создавать с нуля. Как удается успешно воплощать все эти творческие задумки? - Культурное событие, мероприятие – это целый мир. И мы должны этот мир каждый раз заново продумать и создать. А «придумываение» рождается от «насмотренности». Поэтому для каждого из нас – это обязательная программа: быть в курсе того, что творится в мире культуры и искусства. Мне в работе очень помогает фраза, которую я однажды услышала от Кирилла Крока, директора театра им. Евгения Вахтангова: «Талант - это вера в себя, а успех - количество попыток». Верю в наш коллектив и знаю, что если стараться – все получается! Подготовила Анна Сухая Фото Игоря Лапенко и Александра Плотникова