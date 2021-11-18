Особенная атмосфера царит в выставочном зале Музея Дубны, где открылась выставка памяти заслуженного работника культуры РФ, члена Союза художников России, обладателя Почетного знака «За заслуги перед Дубной», почетного члена Академии художеств РФ, кавалера общественного ордена «Почетный гражданин России» Юрия Ивановича Сосина. Ровно шесть лет как Юрия Ивановича нет с нами рядом. Но его творчество, наполненное любовью к родному городу и его жителям, продолжает жить.

На открытии памятной персональной выставки собрались близкие и друзья Юрия Ивановича, деятели культурной и научной среды нашего города – все, кто хорошо знал этого замечательного художника. У каждого из них – своя история знакомства с творчеством Ю.И. Сосина, свои трогательные воспоминания о художнике…На картинах, представленных на выставке, - ученые, творцы искусства, уважаемые ветераны, люди труда, как местный каменщик, строивший когда-то дом с надписью «Атом не солдат…», до боли знакомые дубненские пейзажи… Наслаждаться и наполняться творчеством Юрия Ивановича Сосина можно бесконечно. И заслуга семьи Юрия Ивановича в том, что они не просто трепетно хранят наследие художника, но и дают возможность дубненцам наслаждаться его творчеством.

Подробный материал с открытия выставки – в нашем следующем выпуске. Пока же добавим, что выставка открыта для всех желающих в Музее Дубны до 24 января.