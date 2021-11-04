Вечером 27 октября в читальном зале Муниципальной библиотеки левобережья выступал детский музыкальный театр «Экспромт» под руководством Раисы Викторовны Ушаковой. Полон зал народа. Среди зрителей много родителей с младшими сестрёнками и братишками. Юные артисты и педагоги чувствуют огромную ответственность. «Волшебный мир театра» открыл свои радушные объятия всем присутствовавшим.

Полученные музыкальные и артистические навыки, репетиции помогли ребятам собраться и показать свои таланты во всей красе. Были вокальные номера на музыку из кинофильмов и комические сценки.

В театре педагоги не только учат детей петь и развивают слух, но и помогают услышать богатство и музыку русского языка, игру слов, их многозначность в разных контекстах, учат правильному произношению, чтобы быть правильно услышанным и понятым. Сценка по рассказу Александра Шибаева «Несуразные вещи» помогает понять взрослым и детям, как это важно.

В театре царит настоящая дружеская атмосфера. Дети, педагоги, родители – все заняты общим любимым делом. Чтобы поставить спектакль, нужны взаимопомощь и дружба, доброта, терпение, умение слушать и быть услышанным. Яркие сценические костюмы тоже результат общего творчества, в том числе и родителей.

Костюмы помогли артистам и зрителям ещё больше проникнуться сказочной атмосферой спектакля «Путешествие в мир знаний». Зрители переживали за всех персонажей, даже за отрицательных. Неужели они так и останутся неучами и невежами? Но ведь без них сказки потеряют свою интригу и драматизм, приключения. Пусть они остаются в сказках. Там волшебство поможет добру победить. А наши дети, вдохновившись положительными примерами, поймут, как важны знания и воспитание для торжества добра и справедливости.

Время сказочного и песенного представления пролетело незаметно. Шум аплодисментов и детских голосов ещё долго был слышен.

Лёгкость и искромётность, с какими было показано представление, помогли зрителям забыть о проблемах и повседневной суете. Даже не верится, что недавно театр понёс тяжёлую утрату. Но жизнь продолжается.

Основатель и первый руководитель театра «Экспромт» Наталья Григорьевна Астахова очень хотела, чтобы в её «доме» царили тепло и дружба, звучал детский смех, артисты продолжали дарить зрителям солнечное настроение, показывать всю красоту и силу музыки, родного слова, магии искусства. И это получилось.

Пусть и дальше «Экспромт» гордо несёт знамя добра и знания, открывает и взращивает юные таланты. Мы всегда готовы их поддержать, чем можем: книгами, площадкой для выступлений, сотрудничеством на общей ниве просвещения.

Алла СОБОЛЕВА