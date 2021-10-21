15 октября в ДК «МИР» ОИЯИ прошла премьера экспериментального фильма-эссе «Точки, линии и зигзаги» режиссера Никиты Спиридонова с музыкой Федора Веткалова. Также в рамках мероприятия были показаны оцифрованные фильмы экс-руководителя киностудии «Дубна-фильм» Олега Ореловича «Безумный день» (1989) и «Рассказ» (1991). Накануне показа мы побеседовали с режиссером. - Первый вопрос, Никита, кто ты по профессии и кем работаешь? - По первому образованию я музыковед и композитор. Позже, когда уже учился в аспирантуре, начал интересоваться визуальным искусством, активно ходить на выставки. В 2012 году поступил в институт «База» Анатолия Осмоловского и закончил его как художник. Сейчас я работаю руководителем и куратором галереи «Парк» в Тимирязевском районе Москвы. - Как появилась такая непопулярная (а жаль) тема исследования феномена ДК? - Я начал работать с различными сообществами и коллективами Домов культуры еще в 2015 году, когда мы с арт-группой u/nmultitude участвовали в основном проекте VI Московской биеннале на ВДНХ. Тогда мы сделали перформанс «Танцевальный вечер», который представлял собой мастер-класс руководителя Студии бального танца Анатолия Мазалова для всех желающих. Сегодня ДК снова становятся объектом интереса со стороны современных художников и исследователей. ГЭС-2 на Болотной, к примеру, которая должна отрыться в декабре, позиционирует себя как «дом культур» — особое пространство, где гармонично будут сосуществовать профессиональные и любительские творческие практики. - Почему для нынешнего исследования ты выбрал дубненский ДК «Мир»? - В 2019 году я познакомился с учёными, занимавшимися художественной самодеятельностью на базе ДК «Мир» ОИЯИ. Тогда я делал серию интервью с любителями и во время одной из бесед узнал о трагической судьбе дубненской киностудии: как был утерян почти весь её архив за исключением нескольких, чудом сохранившихся пленок. В советскую эпоху деятельность любительских киностудий патронировалась творческими профсоюзами, организовывавшими регулярные смотры, конкурсы и фестивали. Во время перестройки государственное финансирование профсоюзов урезали, в связи с чем деятельность многих любительских кружков практически сошла на нет. То же случилось и в Дубне, где архив киностудии был безвозвратно утерян к середине 90-х годов. Любительская практика в Дубне имела свою традицию — ее история началась еще в «оттепельные» 60-е, когда появились первые театральные студии при ОИЯИ, спортивные секции, а также киноклуб, где показывали фильмы Феллини, Антониони, Бергмана (во многом благодаря режиссёру Джилло Понтекорво — брату известного физика, иммигрировавшего в СССР). В те годы ДК «Мир» и Дом учёных в Дубне закрепили за собой статус негласного центра актуального искусства, где можно было познакомиться со свободным от канонов социалистического реализма искусством. Здесь проходили выставки художников-нонконформистов, исполнялась музыка авангардных композиторов и устраивались просмотры фильмов, которые нельзя было увидеть на официальных площадках. Тогда же появилась любительская киностудия «Дубна-фильм», которой руководил физик-экспериментатор Георгий Столетов. С его фильма «Они были на фестивале»1957 года началась история студии, просуществовавшей почти четыре десятилетия. В ходе регулярных встреч с учёными и инженерами ОИЯИ я узнал, что на руках у режиссера и сотрудника Лаборатории ядерных реакций Олега Ореловича сохранились десять 16-миллиметровых фильмов студии. В январе 2021 года я стал резидентом Мастерских Музея современного искусства «Гараж» и у меня появилась возможность оцифровать уцелевшие пленки. Я связался с Олегом и в течение полугода оцифровывал один фильм за другим, раз в месяц наведываясь в Дубну. Позже я рассказал Олегу об идее собственного фильма, и он одобрил стратегию предельно свободного подхода в работе с материалом. В «Точках, линиях и зигзагах» - размышления советского кинорежиссера Артавазда Пелешяна об устройстве Вселенной, изложенные им в книге «Моя Вселенная и единая теория поля», сопоставляются с перемонтированными эпизодами фильмов дубненской киностудии, снятых режиссёрами-любителями и сотрудниками ОИЯИ через метод «дистанционного монтажа». - В чем, по-твоему, специфика взаимодействия с региональными институциями в отличие от столичных? - Прежде всего, бОльшая свобода творчества. - Что в ходе исследования феномена киностудии «Дубна-фильм» показалось особенно любопытным? - Меня глубоко потрясло вот что: сами утраченные фильмы, которые остались только в памяти людей. Это какой-то особенный феномен культуры, который я ещё пока не смог осознать. Но это меня глубоко волнует. - Нужно ли было зрителю готовиться к кинопоказу? Что-то читать, смотреть? - Показ и паблик-ток для всех – для участия в мероприятии не нужно быть каким-то особенно подготовленным зрителем. Но если вы хотите чуть глубже погрузиться в тему, я бы советовал посмотреть фильмы Артавазда Пелешяна, чей метод «дистанционного монтажа» является важным референсом в моем фильме-эссе «Точки, линии и зигзаги». Также я бы рекомендовал прочесть драму Алексея Дударева «Вечер», которая легла в основу короткометражного фильма Олега Ореловича «Рассказ». Беседовала Лилия Ибрагимова Фото из архива Н. Спиридонова