«Al-Andalus» - под таким названием в ДК «МИР» ОИЯИ открывается Школа танца Фламенко. Занятия будет проводить Маргарита Перес - опытный преподаватель, выпускница испанской школы танца (Куба, г. Гавана). Фламенко - испанский танец с глубоким сентиментальным содержанием. Его истоки идут из мавританской музыкальной культуры. Нужно отметить, что на этот стиль существенно повлияла цыганская музыка, а с конца XX века фламенко впитывает в себя кубинские мелодии и джазовые мотивы. Также своё постоянное место в нем приобрели элементы классического балета. Накануне открытия школы мы побеседовали с Маргаритой Перес об этом удивительно красивом танце, азы которого предстоит постичь дубненцам. - Маргарита, на днях откроется ваша Школа фламенко. Расскажите, пожалуйста, немного о себе - как вы оказались в Дубне, где обучались танцу, преподавали ли ранее? - Я кубинка, мне 34 года, родилась в Гаване. Начала изучать испанский танец в возрасте 8 лет, а когда мне исполнилось 12, уже влюбилась в танец фламенко и с тех пор сосредоточила все свое внимание только на нем. Окончив в 18 лет испанскую школу в Гаване под руководством профессора Эдуардо Вейтии, я выступала в Большом театре Гаваны «Алисия Алонсо». Я продолжала заниматься фламенко в то время, когда изучала в университете экономику и финансы. Благодаря этому в настоящее время я работаю и преподавателем танцев, и экономистом в ОИЯИ. Мне нравятся обе профессии. - Каково это - быть учителем танцев? - Мне всегда нравилась идея преподавания танцев: передать своим ученикам все, чему я научилась у своих учителей и познала на своем профессиональном опыте. К счастью, я смогла осуществить эту мечту с ранней юности, когда начала преподавать фламенко в той же школе, которую когда-то окончила. Вместе с мужем (тоже кубинцем) я переезжала в другие страны по профессиональным причинам. Жила во Франции, Италии, а теперь вот с мужем и дочерью живем в России. Уже полтора года я живу в Дубне, наслаждаясь этим милым и спокойным городом. Но я никогда не прекращала преподавать. Где бы я ни оказалась, всегда создаю пространство для танца. Мне самой нравится многому учиться у своих учеников, узнавать об их языке, культуре, обычаях, и мне очень приятно и важно знать, что им тоже нравится учиться у меня. - Танец фламенко невероятно красив. Чем он пленил именно вас? - Меня вдохновляет, что фламенко - это очень страстный танец с сильной способностью передавать все виды чувств практически любому человеку. Этот танец родился в Андалусии среди беднейшей части населения, и благодаря его музыке и текстам они смогли рассказать свою историю на протяжении веков, и это те истории, которые мы танцуем сегодня. - Фламенко отличает импровизационный характер, сложный ритм и специфическая техника исполнения. Как вы думаете, все ли желающие смогут освоить его азы? - Конечно. Хотя, как и любая другая танцевальная дисциплина, изучение основ фламенко во многом зависит от заинтересованности ученика в изучении техники, практики и его желания выразить свои чувства через танец. Мы все можем рассказать историю и пообщаться с помощью танца. Фламенко – это язык души, и вам сначала нужно почувствовать его за пределами необходимой техники, которой мы должны научиться. - Каждое занятие будет длиться 1 час. Что оно будет в себя включать? - Во время каждого занятия мы будем все больше и больше погружаться в мир фламенко. Будем медленно отрабатывать положения тела, изучать стиль, движения наших рук. Музыка всегда будет направлять нас. Когда мы будем готовы, начнем добавлять аксессуары, такие как веер, юбка, шаль... - Маргарита, скажите, пожалуйста, какие-то напутственные слова вашим будущим ученикам. - Я предлагаю всем своим ученикам, чтобы на наших встречах мы позволяли нашим чувствам руководить нами. Ведь каждое чувство имеет огромное значение. Радость, страсть, печаль… Каждый шаг будет уникальным. Каждый раз будут новые эмоции. В дополнение к технике, которую мы будем изучать, важно быть самим собой. Чтобы танцевать фламенко, нужно почувствовать его страсть и выразить ее через индивидуальность каждого. Это самое главное! *** Занятия в ДК «МИР» будут проходить каждую пятницу с 20:00 до 21:00. Стоимость занятия - 400 рублей. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (926) 593 23 98 Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Первая встреча состоится 15 октября. Добро пожаловать в мир чарующего испанского танца! Беседовала Элеонора Ямалеева Фото из личного архива М.Перес