С 1 по 30 сентября в выставочном зале ДК «Мир» ОИЯИ проходила выставка Софии Воскресенской «Далёкий космос и величественные горы». Мы решили задать несколько вопросов молодой художнице о творческом пути, вдохновении и выбранном направлении в творчестве.

- София, когда вы поняли, что художественное творчество — это именно то, чему вы хотите и будете посвящать максимум своего времени?

- Задатки художника я проявляла с детства. Это красной нитью тянулось через всю мою жизнь, но особенно плотно погрузилась в художественные практики 10 лет назад. Тогда я поняла, что рисунку нужно уделять больше времени, что самовыражение через художественные образы - это тот путь, который я выбираю.

Раньше я в основном рисовала акварельными карандашами и акрилом - мне нравилось делать серии цветастых психоделических зарисовок, работать с цветом, объёмом и тенью в необычной манере. Четыре года назад стала писать маслом на самые разные темы. В последние два года написала коллекцию на две конкретные – космос и горы. Полгода назад у меня появился графический планшет, так что теперь осваиваю цифровую графику. Мне очень нравится.

- Почему тема космоса и гор?

- Меня очень впечатляет осознание необъятности космоса, величественное спокойствие и непоколебимость гор. Ещё меня очень интересует подводный мир, планирую посвятить ему следующую серию работ.

- Где художнику искать вдохновение?

- Вдохновение можно искать где угодно: в своей комнате, на улице, в поездках или интернете. Вопрос в самом поиске вдохновения. Можно просто ждать, пока оно само придёт, но это не лучшая стратегия - может и не прийти.

- Кто из художников вас вдохновляет и почему?

- Чаще фотографии вдохновляют меня больше, чем картины. Фотографии с телескопа «Хаббл», например. Из имен художников, которые сразу пришли мне в голову - Альберт Бирштадт, Николай Рерих, Стэнли Донвуд, Алексей Петриков.

- Зачем художнику выставляться? И что художественные выставки дают посетителю?

- Художнику нужно найти своего зрителя, принести вдохновение для новых исследований, наблюдений за миром. Зрителю же выставки дают свежую пищу для ума, отвлекают от повседневных дел. Это здорово придаёт сил человеку, как мне кажется.

- Чем художник отличается от обычных людей, что в нём, скажем так, обязательно должно быть?

- Художник – это всегда человек с непреодолимым желанием к выражению своей мысли через творческую идею.

- Каким был посыл вашей выставки?

- Я бы хотела, чтобы зрители погрузились в новое необычное состояние, попробовали ощутить себя бестелесными наблюдателями, путешествующими по безграничным просторам космоса, попадающими на экзопланеты земного типа, насладились бы необычными природными явлениями, происходящими в далёких уголках Вселенной, и просто немного отрешились от суеты.

Лилия Ибрагимова

Фото Евгений Евг