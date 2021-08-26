Дубна – наукоград, а значит, и культура здесь должна быть на высоком уровне, и библиотеки жителям нужны современные, удобные, интересные. Под руководством Московской губернской универсальной библиотеки с осени 2020 реализуется проект «Библиотека – современное общественное пространство». В третий этап запуска этого проекта включились 15 подмосковных библиотек, в том числе и Муниципальная библиотека левобережья. Что подразумевает проект и участие в нём? Много самой разной работы и новые возможности для читателей, гостей, пользователей предоставляемых услуг, общественников-волонтёров и самих библиотек. Прежде всего предполагается взять за основу концепцию библиотеки как открытого, дружелюбного, творческого пространства, ориентированного на запросы общества, города, на удобство и удовлетворение разнообразных культурных потребностей людей. Например, увеличение с ноября текущего года времени работы библиотеки с 10:00 до 21:00 по будням и с 11:00 до 18:00 по субботам и воскресеньям. Последнее время проводились активные работы по ремонту и преобразованию пространства, реорганизации системы обслуживания в библиотеке. Теперь практически весь фонд открыт для доступа читателей. На дом выдаются книги и из читального зала (кроме энциклопедий). Предусмотрена многофункциональность библиотечного пространства - для проведения массовых мероприятий, «тихие» зоны для работы за компьютером, для мастер-классов, игровая зона для детей. В библиотеку приходят не только чтобы сдать и взять книгу. Здесь работают кружки и клубы по интересам (оригами и квиллинг, кружок русского языка и развития речи, шахматный и книжный клубы и др.). Введение единого для всего Подмосковья электронного читательского билета, подключение к базам Национальной электронной и Президентской библиотек, систематическое обучение школьников и учащихся техникума пользованию электронным библиотечным каталогом, увеличение активности библиотеки в социальных сетях, ее активное участие в общегородских и областных, межзональных культурных мероприятиях - всё это делает библиотеку по-настоящему открытой обществу и его современным требованиям, доступной большему числу людей. Библиотека является инклюзивным пространством в том числе и для людей с ограниченными возможностями по здоровью, для людей всех возрастов и вне зависимости от постоянной регистрации и места жительства. Постоянное обучение сотрудников помогает держать руку на пульсе современных инноваций в библиотечной и культурной сферах. Еженедельно в онлайн-формате проводятся методические совещания директоров библиотек с представителями Московской губернской универсальной библиотеки. Поездки в разные библиотеки и учреждения культуры Москвы и Московской области, успешно внедряющие полезные инновации, помогают делиться опытом, перенимать удачные решения и находки. Во время организационно-познавательной поездки в Московскую губернскую универсальную библиотеку по реализации проекта «Библиотека - современное открытое пространство» сотрудники левобережной библиотеки успешно прошли комплексное профессиональное тестирование. Но вся эта материальная, методическая и административная база - не самоцель. Нам нужно и живое, непосредственное участие рядовых дубненцев, наших читателей-друзей, будущих и настоящих. Мы благодарны волонтёрам, помогающим нам. Нам интересно мнение всех неравнодушных жителей нашего города. Какой они хотят видеть библиотеку? Чего нам не хватает и как мы сообща можем сделать нашу общую библиотеку лучше? Мы открыты к конструктивному диалогу и сотрудничеству не только с муниципальной властью, но и с неравнодушными, творческими людьми наукограда. Это наша общая библиотека, наш город, наша страна и наше общее будущее. Вместе мы сможем сделать их лучше, интереснее, уютнее, ещё более открытыми, креативными и полезными. Алла СОБОЛЕВА