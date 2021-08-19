9 августа отметила свой юбилей Заслуженный работник культуры Московской области, член Международного союза музыкальных деятелей, Ассоциации симфонических и камерных оркестров России, Еропейской струнно-смычковой ассоциации, Московского музыкального общества Людмила Федоровна Ставинская. Вся музыка тебе! Рождённый бережным смычком Прекрасный звук взметнулся ввысь… Он как душа - Трепещет, стонет, бьется… Он утверждается в любви. Ты вслушайся! Услышь! Услышь его! Пойми! И если понял отзовись… Вся музыка тебе. Много лет этим стихотворением Людмилы Федоровны Ставинской начинала свое увлекательное слово ведущая концертов Дубненского симфонического оркестра Любовь Семеновна Буточкина. Любовь к музыке один из чудеснейших даров жизни, однако действенная любовь к музыке дар не частый. Есть в Дубне градообразующие предприятия, а есть градообразующие личности, энергией и желаниями которых эти предприятия создавались и состоялись. Аналогично есть в городе культурообразующие организации, и есть в нём культурообразующие личности, мечтами и усилиями которых воздвигалась культура Дубны: Ольга Ионова, Александр Фоменко, Юрий Сосин, Ирина Захарова, Ирина Оганесян, Диана Минаева, Ольга Миронова… К этому ряду творцов городской культуры заслуженно принадлежит и Людмила Федоровна Ставинская музыкальный педагог и общественный деятель, инициатор создания уникального в масштабах России творческого коллектива Дубненского симфонического оркестра. Мы воспитаны на постулате о том, что материя первична, а сознание вторично. Но в практике человечества каждому поступку, каждому действию, каждому творческому акту предшествуют чувство, мысль, образ и идея. Так было и с оркестром. Говорят, что Исаак Ньютон установил закон всемирного тяготения в тот момент, когда ему на голову упало яблоко с дерева, под которым он сидел. Своеобразным «яблоком-открытием» с древа культурной жизни Германской Демократической Республики для Людмилы Федоровны стало посещение маленького городка Ризы по приглашению немецких сотрудников ОИЯИ родителей ее ученика Берта Шумана. Путешествуя с Бертом по городу, Людмила Федоровна обратила внимание на организованную группу школьников. «Куда они идут?» поинтересовалась она. - На концерт симфонического оркестра. - Откуда к вам приехал этот оркестр? Ответ поразил воображение Людмилы Федоровны. В Ризе есть свой симфонический оркестр? Это в городе с населением 30 тысяч жителей! Из этой искры впечатлений возгорелось пламя фантастической идеи создать симфонический оркестр в Дубне. В 1989 году Людмила Федоровна избирается депутатом Городского совета Дубны. Начало «лихих девяностых» распад страны, экономический коллапс, мизерные зарплаты, безработица и нищета… И в то же время ощущение свободы и созидательной энергии, ощущение бесконечности возможностей и сил для воплощения задуманного. 11 ноября 1990 года Людмила Федоровна выступает с предложением о создании оркестра на Президиуме Совета. Председатель Совета Валерий Эдуардович Прох предоставляет ей слово поздним вечером после многочасовых изнурительных обсуждений жизненно важных для города вопросов. Каким же ярким, вдохновенным и убедительным должно было быть это слово, какой манящей перспективой были увлечены усталые, возбужденные и потные члены Президиума, чтобы сразу поддержать и единогласно принять решение о создании симфонического оркестра. А через два дня это решение было утверждено Советом депутатов подавляющим большинством голосов (сто тринадцать(!) из ста двадцати). Уже после организации оркестра Людмила Федоровна активно занималась вопросами концертной деятельности составляла сценарии, находила спонсоров для обеспечения музыкантов концертными платьями и фрачными костюмами. Окрыленная успехами своего «детища», Людмила Федоровна Ставинская загорелась идеей проведения фестиваля классической инструментальной музыки с участием большого числа коллективов. Такой фестиваль давал возможность предоставить многочисленной публике, и прежде всего детско-юношеской аудитории, участников разных возрастов, разнообразие жанров и концертных программ. А также проведения мастер-классов и творческих встреч участников фестиваля, руководителей оркестров и ансамблей. Идею поддержали Комитет по культуре Московской области, Международный союз музыкальных деятелей, возглавляемый Ириной Архиповой, администрация города. И уже осенью 1992 года состоялся первый фестиваль, получивший название «Звучание души». В трехдневном концертном марафоне участвовали 11 коллективов. Через год, осенью 1993 года, столь же масштабно был проведен следующий фестиваль. В нем приняли участие 13 коллективов. Это были оркестры и ансамбли из Москвы и Московской области, из России, Германии, Франции, Туркменистана, Белоруссии. Фестиваль стал общегородским событием. При поддержке Отдела народного образования организовывались концерты в учебных заведениях города. На уроках труда школьники готовили специальные сувениры, которые затем дарили участникам фестиваля. Были задействованы все концертные площадки Дубны, предоставлена возможность размещения гостей в общежитиях. В 1994 году за активную творческую деятельность и после проведения третьего фестиваля Комитет по культуре Московской области наградил оркестр роялем чешской фирмы «Petrov». Трансформируясь и обогащаясь вместе с творческими достижениями Дубненского симфонического оркестра, фестиваль «Звучание души» радовал жителей Дубны яркими концертными событиями почти 20 лет. Людмила Федоровна получила образование по трем музыкальным специальностям: скрипка, фортепиано, хоровое дирижирование, но основная ее «специализация» фонтанирование идеями и их воплощение. В 90-годы ею было организовано несколько гастрольных выездов оркестра в Германию, Францию, Венгрию. В 1997 году в содружестве с основателем Ассоциации дружбы Дубны и Ла-Кросса Давидом Натановичем Беллом состоялся обмен творческими визитами дирижеров симфонических оркестров Ла Кросса и Дубны. Два концерта прошли с аншлагом в «Витербо-Колледж» самом вместительном зале города-побратима (1200 мест), где Людмила Федоровна исполнила партию сольной скрипки в «Метели» Свиридова. Ко многим концертам придумывались сценарные изюминки. Так, 14-летие оркестра было отмечено вручением коллективу символического паспорта. Паспорт вручался, как и положено, начальником паспортного стола Дубненского ГОВД полковником милиции Валентиной Андреевной Шабаевой. Другой заботой Людмилы Федоровны было сценическое оформление концертных выступлений оркестра, которые украшались греческими колоннами, эмблемами, вырезанными фигурами, подсвечниками и т.д. Людмила Федоровна автор идеи и организатор Музея истории ДСО. По ее инициативе супруги Алла и Владимир Зинкевичи написали слова и музыку «Гимна Дубненского симфонического оркестра». Жизнь Дубненского симфонического оркестра продолжается, и это детище творческой фантазии, творческой энергии и творческих поисков Людмилы Федоровны Ставинской будет и впредь радовать жителей Дубны исполнением прекрасной музыки, будет в нашем замечательном городе ориентиром, маяком для детей и молодежи в мире музыкального искусства. А философия накала жизненной любви, которой всегда была полна и которой всегда сияла Людмила Федоровна, запечатлена в строках ее стихотворения: Есть дар любить - божественнейший дар! Пусть им душа воспользуется страстно И с наслажденьем пьёт его нектар И аромат вдыхает столь прекрасный. Лелей, расти сей дар благословенный И щедро с радостью дари всем милым... Кто не умел дарить - любить не может. Кто не умел любить - творить не в силах. Коллектив и читатели газеты «Встреча» поздравляют Людмилу Федоровну Ставинскую с юбилеем и желают ей крепкого здоровья, вдохновения, реализации всех задумок и творческих идей. Пусть в вашей жизни будет много ярких красок, много праздников и побед!