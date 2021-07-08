«Браво, Калинка!» - эти восторженные слова звучат из каждого (без преувеличения) зрительного зала, на каждой сцене, где довелось за годы своей деятельности выступать народному хореографическому коллективу «Калинка». Звучали они и на этот раз – на Международном фестивале-конкурсе «Легенда Олимпа», который проходил в Сочи с 20 по 27 июня.

Дубненский коллектив «Калинка» выступил на сцене фестиваля сразу в нескольких номинациях и с несколькими постановками. В знак профессионального мастерства его педагогов – художественного руководителя заслуженного работника культуры Московской области Ирины Борисовны Яцковой и балетмейстера Екатерины Михайловны Ивановой и хореографического таланта участников коллектива, «Калинка» удостоена дипломов лауреатов фестиваля первой, второй и третьей степени, а также специального приза за яркое сценическое воплощение образа и актерское мастерство и диплома первой степени.

Чтобы понимать уровень этого фестиваля, скажу, что победы коллективов только в двух конкурсах «Салют талантов» и «Дети XXI века» (в его состав как раз входит Международный фестиваль-конкурс «Легенда Олимпа»), учитываются, например, при подтверждении звания «народный», «заслуженный», «образцовый». И этот фестиваль как раз один из них. И хоть в этом году количество участников вовсе не стало рекордным, с номерами выступили сильнейшие коллективы страны, из года в год завоевывающие лидерство хореографического искусства. Чего только стоят выступления, например, коллектива из Люберец или Котельников! Их постановки не только интересно смотреть, у них есть чему поучиться другим профессиональным коллективам.

Наша «Калинка» бесспорно продемонстрировала высочайшее мастерство, представив яркие танцевальные композиции. В них для нас, зрителей, все безупречно: и техника, и костюмы, и артистическое мастерство. Но конкурс есть конкурс, поэтому жюри из нескольких номеров отметила наиболее профессионально исполненные постановки. В итоге в копилку дипломов и кубков коллектива прибавились высшие награды фестиваля – как мы уже сказали, дипломы лауреатов первой, второй и третьей степени. Что и говорить, «Браво, Калинка!»

Анна Сухая. Фото участников фестиваля

P.S. Огромную благодарность коллектив «Калинка» выражает генеральному директору ГосМКБ «Радуга» имени

А.Я. Березняка Владимиру Николаевичу Трусову за помощь в организации поездки. Благодаря такой поддержке коллективу удается принимать участие в самых престижных конкурсах профессионального танца.