В июне экспозиция картин на стене в читальном зале Муниципальной библиотеки Левобережья обновилась. На смену пейзажам и букетам Елены Подлесной пришли картины Александра Куманькова. Александр Владимирович — человек в Дубне хорошо известный, особенно на «тридцатке», и не только среди художников.

Его патриотическая экспозиция — военный цикл, портреты фронтовиков — выпускников школы №1 уже выставлялась у нас и нашла своё постоянное место в школьном музее.

Теперь же зрители могут лучше познакомиться с художником — лириком, пейзажистом, вдохновлённым красотой русской природы.

Такие до боли знакомые дубненские берега Волги, куст обильно цветущей сирени. Всё это — признание в любви городу, приуроченное к его 65-летию. Все пейзажи, независимо от времени года и суток, удивительно тёплые и солнечные. Если даже небо покрыто облаками, и тени сменяют яркие краски. Чуть тревожная атмосфера ожидания и истомы тонко передаёт свойственную русской душе, едва заметную грусть, и в то же время зреющую энергию, зов предков. Будучи горожанами и жителями высоток, мы остаёмся детьми лесов, рек и полей, небольших деревенских домиков с печными трубами.

Это чувство близости к первозданному, вековому укладу свойственно и художнику родом из рязанской глубинки. Отточенная красота промышленного дизайна приборов и механизмов, над которыми работал Александр Куманьков в МКБ «Радуга», оставила уголок в сердце и для восхищения вечной гармонией природы, непрерываемой связью времён и поколений. Пока существует Земля и жизнь на ней, матёрый глухарь будет токовать и звать подругу, а с ней и новую весну. Жизнеутверждающая сила природы органично передана в картинах. Ведь в неё верит автор. Разбудим же и мы в себе веру и интерес к жизни и красоте, гармонии человека и природы.

Выставка продлится до конца августа. Но всё равно, спешите видеть и насладиться.

Алла Соболева

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