В самом начале июня в читальном зале Муниципальной библиотеки открылась выставка картин дубненского художника Сергея Новолодского.

Сергей Степанович — художник и педагог не только по образованию (окончил Лениногорское музыкально-художественное училище, Магнитогорский государственный педагогический институт), но и романтик по призванию души. Дубна стала для него почти родным городом, где так легко дышится в зелени парков, перелесков, у реки, озера или водохранилища – моря. Свою выставку он захотел назвать «Пробуждение. 65-летию города Дубны посвящается». Прекрасный подарок любимому городу и всем дубненцам.

Его акварели и живопись маслом показывают красоту и хрупкость природы. Стекло витрины подчёркивает прозрачность, лёгкость и солнечность красок. Изящество линий, очертаний, плавность перехода оттенков, света и тени не только показывают мастерство художника, придают объём, перспективу рисунку. Они подчёркивают трепетное, глубокое отношение к изображаемому: берёзкам в роще, деревянной часовне и домикам с занесёнными снегом крышами, тропинке, убегающей в даль. Нежные лепестки розы и солнечный луч, пробивающийся через облака, отражающийся в плеске волн. Всё передано с такой тщательностью и теплотой. Ощущается дыхание жизни и вечности.

А вот портреты друзей и знакомых. Кажется, что в живом взгляде передана душа человека. Безыскусная красота русской природы, история, вековая мудрость, тяга к прекрасному — вот что вдохновляет художника. И всё это — Родина, Россия, единственная, такая древняя, могучая и в то же время, как мать, нуждающаяся в нашей любви и заботе.

Красота не всегда броская и заметная. Её нужно уметь видеть в самых обычных, казалось бы, деталях, вещах. Будь это пейзаж, лицо человека или дизайн интерьера. Важно уметь наблюдать и аккуратно подчеркнуть, не «спугнув» чудо.

Приходите полюбоваться и получите истинное удовольствие. Возможно, кого-то это лето вдохновит тоже взять в руки кисточки или карандаши. Творите, восхищайтесь и преумножайте красоту и положительные эмоции.

Алла Соболева

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