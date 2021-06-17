В Дубну доставлен первый тираж книги Л.Н. Орелович «Французский след мозаики Нади Леже в Дубне».



В книге идет речь об одной из главных достопримечательностей города - группе необычных и оригинальных мозаичных портретов выдающихся людей ХХ столетия, выполненных полвека назад известной французской художницей Надеждой Петровной Ходасевич-Леже. Эти мозаики не только украшают научный городок, но и подчеркивают его индивидуальность. Читатель узнает о самой Наде Леже, о ее самобытном таланте и о том, как мозаики появились в Дубне.

Издание книги стало возможным при содействии и финансовой поддержке Дирекции Объединенного института ядерных исследований.

В скором времени книги будут доступны для чтения в библиотеках города.