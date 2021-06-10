С начала июня цикл променад-концертов Дубненского симфонического оркестра «Белые ночи в Дубне» вот уже восьмой сезон собирает в стенах Большого зала ДК «Мир» удивительных, блестящих музыкантов! Хочется назвать этот цикл фестивалем, ведь с каждым годом его программа становится всё более масштабной, разнообразной и насыщенной. Скорее всего, его можно назвать proms - фестиваль «Белые ночи в Дубне». Но почему «proms»? Создавая различные проекты, конечно же, мы хотим ориентироваться на лучшие образцы того, что до нас было создано. Первые променад-концерты провел в 1895 году в лондонском Куинз-холле молодой капельмейстер Генри Вуд. Основным секретом их притягательности была доступность: билеты продавались на стоячие места. Хотя буквального “гулянья” уже тогда не предполагалось, просто людям нравилось слушать музыку в неформальной обстановке. С годами Proms стали играть роль солидного просветительского мероприятия, а термин “promenade” становился все более условным. Именно там состоялись премьеры многих сочинений Шенберга, Малера, Сибелиуса, Бузони, молодых композиторов Британии, а также Чайковского, Мясковского, Прокофьева, Хачатуряна и многих других. Дубненские концерты в стиле proms можно охарактеризовать, опираясь на программу предстоящего сезона. Прежде всего – это программа на все вкусы и предпочтения. Щедрый подарок дубненской публике - концерт «К 100-летию Астора Пьяццоллы», который открыл цикл променад-концертов Дубненского симфонического оркестра «Белые ночи в Дубне». Свой проект, посвященный юбилею аргентинского композитора, в качестве дирижера и солиста Дубненского симфонического оркестра представил один из самых ярких современных скрипачей-виртуозов, воспитанник легендарного музыканта и педагога Эдуарда Грача, победитель пяти престижных международных конкурсов Сергей Поспелов. Мы не случайно выбрали эту программу для открытия цикла. Молодые, талантливые, дерзкие, привлекательные - кому, как не им доверить это ответственное дело! Да и празднование в Дубне 100-летия короля танго музыкантами «академистами» - это особое впечатление! «Академисты» и танго? Да! Именно у «академистов» музыка Пьяццоллы звучит особенно страстно, ведь для них, приверженцев строго регламентированной академической реальности, этот репертуар – настоящая отдушина. И не удивительно, что дирижер и солист Дубненского симфонического оркестра, скрипач – виртуоз Сергей Поспелов стал лауреатом престижного конкурса скрипачей – исполнителей музыки Пьяццоллы в Буэнос-Айресе. Не удивительно, потому что скрипка Сергея непревзойденно передает «всё то, что нам так дорого в музыке – биение сердца и движения души, восторг и опустошенность, радость и тоску, мечту и безнадежность…» После непростого времени пандемии, когда казалось, жизнь остановилась, так захотелось вновь ощутить всплеск эмоций, яркость, полноту жизни, ощущение солнца, любви. Поэтому следующий концерт цикла – ФЛАМЕНКО. 16 июня в концерте прозвучит музыка к готовящемуся выпуску альбома «Любовь выше звезд» великолепного гитариста Алексея КОРБАНОВА&COVARA. Авторская музыка и традиционные формы фламенко – так обрисовали исполнители Алексей Корбанов – гитара, Дмитрий Тарбеев – контрабас, Антон Образцов - кахон, перкуссия свою программу. А в роли специального гостя они пригласили блистательную танцовщицу латино-американских танцев и фламенко Анастасию Климкину, которая исполнит монументальную Сигирийю и радостную Алегрию. На вкус любителей академической музыки мы включили в наш proms-цикл концерт удивительного пианиста Даниила Саямова, представителя школы Веры Горностаевой. Отличительной чертой этого музыканта всегда был его изысканный, не часто исполняемый репертуар. Именно он познакомил дубненскую публику с пьесой «PastPerfect», которую композитор Павел Карманов создал в тесном взаимодействии с пианисткой Ксенией Башмет. Или, например, исполнил «Гольдберг-вариации» Баха — знаменитый клавирный шедевр эпохи барокко, который из-за сложности далеко не каждый пианист включает в свою программу. Сейчас выпускается его альбом на фирме «Мелодия», где будут записаны опять-таки обойденные вниманием 1-я фортепианная соната и «Вариации на тему Корелли» С.Рахманинова. А 20 июня, после участия в Мариинском фестивале Валерия Гергиева, Даниил Саямов выступит на сцене ДК Мир с программой из произведений Шопена, предполагаем, что не часто исполняемых. Заключение цикла «Белые ночи в Дубне» – концерт «Скрипка в джазе». Но не стоит думать, что программа будет носить развлекательный характер. Согласитесь, что более интересно показать, как серьезные композиторы работали в этом жанре - Бела Барток, например. 24 июня дубненская публика сможет снова встретиться с Сергеем Поспеловым, который предложил этот проект, и, возможно, побеседовать с ним прямо на сцене. Ведь это концерт в стиле proms, здесь можно ВСЕ! Наталья Никитская, директор Дубненского симфонического оркестра