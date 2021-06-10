Открытый межзональный фестиваль детского творчества «Первые шаги в искусстве» продолжает своё победное шествие в Дубне. 1 июня в читальном зале Муниципальной библиотеки Левобережья состоялся концерт юных певцов и музыкантов. Организатор и ведущая — преподаватель Детской музыкальной школы г. Дубны Александра Николаевна Донец выразила благодарность спонсорам: предприятиям ГосМКБ «Радуга» и «Регион-Строй Север» (более известный дубненцам как завод железо-бетонных изделий), типографии «ГРиДА принт» и местным средствам массовой информации. Отдельных слов заслужила благотворительная деятельность и помощь фестивалю И.Е. Широкова, предпринимателя и депутата городского Совета депутатов. Его вклад в оборудование офтальмологического кабинета дубненского детского сада «Ёлочка» позволяет детям с ограниченными возможностями по зрению не просто развиваться и социализироваться среди сверстников, но и расти творческими людьми, неравнодушными к искусству во всех его видах. В том, что в Дубне и её окрестностях много талантливых детей, начинающих свою жизнь в искусстве, но уже делающих большие успехи, зрители могли убедиться. Рисунки и поделки с выставки, а также пение и игра на музыкальных инструментах доказали это лучше всяких слов. Об этом свидетельствовал полный зал, громкие аплодисменты, ободряющие слова. Многим захотелось в этот вечер услышать радостное звучание детства. Ведь добрая и вечная музыка творит настоящие чудеса и для детей и для взрослых. В свои 5-10 лет юные исполнители показали всё, на что способны, чему их научили педагоги. Перед слушателями выступили ученики Детской музыкальной школы г. Дубны, Вербилковской детской школы искусств, воспитанники дубненского детского сада «Ёлочка». Волнение и юный возраст не помешали артистам донести до зрителей всю красоту, гармонию музыки, эмоций и чувств. Звучали песни, посвящённые мамам и папам, Дубне и России, героическим страницам нашей истории. Всех восхитило мастерство одарённых и таких старательных пианистов, скрипачки. Им оказались уже подвластны мелодии Баха и Чайковского, произведения современных композиторов. Барочный, реалистичный, сказочно-фантазийный стиль и сюжет сменяли один другой. Переплетаясь, они создавали причудливый волшебный узор. И в нём, как цветы, раскрывались души и таланты, многодневные труды и старания юных музыкантов. Перед слушателями незримо, но ритмично промаршировали сказочные гномы и гоблины, важно прошествовали слоны. Киномузыка из фильмов «Амели» и «Пираты Карибского моря» напомнила не только о силе, но и о синтезе искусств. Музыкальные фантазии напомнили о детстве, когда обострённое воображение так легко всё превращает в игру и сказку. Это и есть первые шаги в искусство, без назидательности и принуждения. А ещё настоящие чудеса творят улыбка, дружба и любовь детей и родителей, педагогов и учеников, любовь к родным местам и их людям, красоте природы. Всё это услышали зрители. А ещё умение дружить, слушать друг друга и преподавателей, не только солировать, но петь в ансамбле, дуэте. Спасибо всем ребятам, их педагогам и родителям за удивительную радость и волшебство, которые они подарили слушателям. По лицам юных исполнителей было видно, что они и сами получили не только фестивальные сувениры, грамоты и дипломы, но настоящее удовольствие. Ещё немного опыта и работы над собой и пройдут первое смущение, робость. Но яркие, незабываемые воспоминания останутся навсегда. Надеемся ещё не раз услышать и принять у себя юные дарования. Фестиваль «Первые шаги в искусстве» и детство — лишь начало длинной и интересной дороги в мир искусства. Эта дорога в мир улыбки, добра и надежды. Искусство помогает и даёт возможности всем. Оно объединяет и зажигает новые «звёздочки» и улыбки на лицах. Материалы подготовила Алла Соболева