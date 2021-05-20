23 мая в 17:00 в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры во Дворце культуры «Октябрь» состоится премьера «Голоса из поднебесья» вокально-хорового цикла в 10 частях для академического хора и солистов в сопровождении фортепиано (музыка Виктора Аграновича на стихи Нины Карташевой). На концерте будут присутствовать авторы.

«Голоса из Поднебесья» - цикл, посвященный царской семье Николая II, причисленной к лику святых. Вокально-хоровой цикл исполняет Академический хор и солисты ДК «Октябрь», руководители Марина и Александр Чайковские.

Виктор Агранович – композитор, им написана опера «Жизнь Давида» по Библии, опера «Отец Сергий» по повести Л. Н. Толстого. Среди сочинений В. Аграновича значительное место занимает духовная музыка. Это альбом «12 псалмов» для баритона, арфы и камерного оркестра на стихотворные переложения Наума Гребнева в исполнении солиста «Новой оперы» Анджея Белецкого, а также «Псалмы» на стихотворные переложения Андрея Лучника. Это и несколько песен на стихи священника о. Олега Кубракова. Премьера песни «Россия» состоялась по «Радио России» в 1999 году перед выступлением патриарха Алексия II на Пасху. Много музыки и на стихи знаменитых поэтов, таких как Б. Пастернак, П.Ж. Беранже, Г. Аполлинер, М. Цветаева.

Нина Карташева - поэтесса, автор восьми книг в России и Австралии, лауреат литературно-театральных премий, в том числе международной премии им. И.А. Ильина, литературной премии им. Александра Невского, гран-при фестиваля «Ангельский глас Руси»; автор и ведущая программы «Чистый образ» на православном телеканале «Союз», «Народном Радио» и радио «Радонеж». С 1991 года проводит вечера русской духовности и культуры в камерном зале Международного Славянского культурного центра.

Приглашаем дубненцев в ДК «Октябрь» 23 мая в 17:00.

Елена АЛИКОВА