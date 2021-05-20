25 мая на сцену Дома культуры «Мир» ОИЯИ вновь выйдет Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», художественным руководителем которого является выдающийся скрипач и дирижёр Владимир Теодорович Спиваков.

Говоря об истории коллектива, стоит вспомнить, что более 40 лет назад, в 1979 году, выдающийся скрипач-виртуоз Владимир Спиваков объединил лучших музыкантов российской столицы в камерный оркестр «Виртуозы Москвы». В книге Соломона Волкова «Диалоги с Владимиром Спиваковым» маэстро вспоминает: «Аура этого созвездия ярких дарований была уникальной». Принципы существования легендарного товарищества музыкантов остаются незыблемыми и сегодня. Звёздный ансамбль солистов и концертмейстеров лучших московских оркестров передал эстафету новым поколениям талантливых музыкантов, победителей и лауреатов международных и всероссийских конкурсов. И всегда на первом месте по значимости были и остаются не только профессионализм и мастерство, но и человеческие качества, высокая этика отношений. Нужно отметить, что эти главенствующие принципы играют ключевую роль в восприятии коллектива публикой, которая из зрительно зала тонко улавливает то, что не нужно афишировать специально.

Сегодня у музыкантов нет неосвоенных территорий мирового культурного пространства. С триумфом проходят концерты оркестра в европейских странах, в США, Канаде, Мексике, государствах Южной Америки, Израиле, Китае, Корее, Японии, Турции и др. География гастрольных поездок «Виртуозов Москвы» также включает в себя все регионы России и постсоветское пространство.

«Для нас не существует ни маленьких людей, ни маленьких городов», – говорит Владимир Спиваков. Поездки по России бесценны, а встречи с замечательной публикой - уникальны.

В каждом выступлении «Виртуозам Москвы» удаётся главное: эмоционально взволновать и интеллектуально увлечь любого, пусть даже неподготовленного человека, подарить ему радость общения с музыкальными шедеврами, разбудить в нём желание ещё раз прийти на концерт.

Для нас, как говорит маэстро Владимир Спиваков, творчество стало потребностью, а работа – искусством, которое, по выражению Пабло Пикассо, «смывает пыль повседневности с души».

«Виртуозы Москвы» бережно относятся к традициям. В обширном репертуаре оркестра – музыка различных стилей и эпох, от барокко до произведений Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Белы Бартока, Астора Пьяццоллы, Кшиштофа Пендерецкого, Родиона Щедрина, Альфреда Шнитке, Софии Губайдулиной, Арво Пярта и Гии Канчели.

Оркестр продолжает напряжённую, но радостную творческую работу, поддерживая высочайший исполнительский уровень и право на амбициозное наименование «Виртуозы Москвы». Здесь каждый музыкант – яркая индивидуальность, а вместе они составляют ансамбль мирового уровня. От множества других камерных оркестров его отличает, прежде всего, истинно высокая европейская культура ансамблевого исполнения, внимание к мельчайшим деталям и нюансам, бережная, неформальная, активная творческая позиция по отношению к авторскому замыслу, яркий артистизм, любовь и уважение к пришедшей на концерт публике.

Благодаря маэстро Спивакову, его многолетней и кропотливой работе с оркестром, «Виртуозы Москвы» входят в число лучших камерных оркестров мира, имеющих повсюду постоянную и благодарную аудиторию, признание и высочайшую репутацию, которая завоёвывалась годами упорного и созидательного труда.

В Дубну на гастроли коллектив приезжал многократно, и публика всегда встречает музыкантов с восторгом и особым трепетом к исполняемым произведениям и искусству преподнесения Ее Величества Музыки. Очередной концерт состоится 25 мая в 19.00 в ДК «Мир» ОИЯИ. Добро пожаловать в мир красивой музыки!

Элеонора Ямалеева,

член союза театральных деятелей РФ