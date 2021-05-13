15 мая в Доме культуры «Мир» ОИЯИ Ассоциация студенческих клубов классической музыки вновь представит фестиваль «Musica Integral». Традиционно солисткой выступит пианистка, педагог, солистка Московской государственной филармонии, заслуженная артистка Российской Федерации, лауреат Премии Президента Российской Федерации Екатерина Мечетина. Как говорят сами авторы идеи фестиваля, этим проектом они хотят показать и доказать, что студенту математического факультета возможно выступить даже на сцене Большого зала Московской консерватории вместе со звездами классической музыки. Организаторы создают все возможности для того, чтобы любители классической музыки поверили в себя. Они делают все для исполнения мечты каждого участника, а те в свою очередь вкладывают огромное количество труда в подготовку к концертам, репетируя с утра до вечера. Борис Жилинский, чья задумка теперь и носит название «Musica Integral», в одном из своих интервью признался, что мечтает, чтобы молодежь и студенчество нашей страны было связано узами классической музыки, чему фестиваль старается максимально помогать. Также в этот вечер на сцене Дома культуры «Мир» встретятся сразу два оркестра - оркестр фестиваля «Musica Integral» и Дубненский симфонический оркестр. Накануне столь уникального события мы побеседовали с директором Дубненского симфонического оркестра Н.А. Никитской. - Наталья Александровна, ваш оркестр и Екатерина Мечетина встретятся на сцене ДК «МИР» ОИЯИ уже через пару дней. Вспомните, пожалуйста, про ваш дебют с ней. - Да, это было знаменательное событие. В музыкальных кругах хорошо известно и любимо имя Александра Васильевича Фоменко. Профессор Московской консерватории, преподаватель кафедры фортепиано, лауреат международных конкурсов, в том числе Маргариты Лонг и Жака Тибо в Париже, тонкий, эмоциональный исполнитель и житель Дубны. Он – неизменный солист наших июньских променад-концертов «Белые ночи», которые Дубненский симфонический оркестр проводит уже на протяжении многих лет. Мы очень дружны, дружны с его семьей, и по-моему, Александр Васильевич позвонил мне, это было 8 лет тому назад, и сказал: «Дубненскому симфоническому оркестру обязательно надо пригласить с сольным концертом Екатерину Мечетину. Она - моя коллега по кафедре, замечательная, яркая исполнительница, ЗВЕЗДА! Не упускайте такую возможность!» - И вы счастливо это воплотили в творческую жизнь! - Да, возможность была счастливая! Не упустили. Встреча состоялась 23 октября 2013 года и стала началом творческой дружбы Екатерины Мечетиной с Дубной. Тогда в малом зале ДК «Мир» ОИЯИ Екатериной была исполнена сонатина и цикл «Отражение» Равеля, 5 пьес и соната си бемоль минор Рахманинова. И именно тогда у слушателей сразу возникло чувство, будто аура исторического Большого зала Московской консерватории волшебным образом перенеслась сюда, в Дубну! Именно тогда талант, красота, интеллект Екатерины Мечетиной совершили чудо: люди, узнавшие о ее приезде и впервые посетившие классический концерт, в дальнейшем стали нашими постоянными слушателями… Именно тогда было положено начало следующим событиям – мастер-классам, солированию с Дубненским симфоническим оркестром в программах «Тысячный концерт», «Презентация рояля Stainway». Кстати, именно по завершении концерта «Презентация рояля Stainway» состоялась теплая встреча Екатерины Васильевны с руководством ОИЯИ, где она рассказала о своем проекте, фестивале «Musica Integral». - Совершенно верно, именно в тот февральский вечер мы запланировали один из дней фестиваля «Musica Integral» провести на сцене Дома культуры «МИР», что и воплотили в мае того же 2019 года. - Невозможно не сказать о том, что Бог, одаривая Екатерину Мечетину всеми достоинствами, одарил ее качеством высшего порядка – ответственностью за то, как она распоряжается своим талантом! Речь идет не только о ее блестящем пианизме, но и о ее общественной позиции. Задачи музыкального цеха, глобальные вопросы о состоянии культуры в стране, проблемы музыкального образования – все это в поле ее общественной деятельности. Фестиваль и оркестр «Musica Integral», собственно, и существует для решения этих многих задач. - Поделитесь, пожалуйста, вашим личным видением сути и миссии проекта, его актуальностью в современном мире. - Говоря о сути проекта: это объединение профессионалов и музыкантов- любителей, создание среди них некоего сообщества, среды, миссия которой - популяризация классической музыки. Сейчас ведется много дискуссий о том, актуальна ли она в современном мире, нужно ли быть подготовленным для слушания классики, зачем слушать живое исполнение, когда существуют современные технологии, позволяющие прослушать любую запись из любого концертного зала мира и т.д. Да, эти вопросы не случайны. Наблюдая за тем, что транслируют наши СМИ, как игнорируется серьезная музыка, как зомбируется молодежь легкодоступными, несодержательными программами, многие испытывают тревогу, ведь это может привести к тому, как сказал Денис Мацуев, что «…пройдёт ещё несколько лет, и в стране будет жить поколение с глухой душой…» Поэтому то, что делают своим искусством серьезные музыканты, то, как каждой нотой они призывают нас не быть потребителями, а учиться мыслить, чувствовать и познавать – на мой взгляд, это самый действенный способ решить не только частные, но и глобальные проблемы в стране. Поэтому «Musica Integral» так актуален сейчас. И то, что Дубна в лице нашего оркестра включилась в проект Екатерины Мечетиной, говорит о нашей позиции тоже. - Предстоящее 15 мая событие очень значимо и знаково для нашего города. Кажется, что фестиваль буквально создан для нашего наукограда и наши физики вновь выйдут на сцену с профессионалами высокого класса. Предвкушают все - и участники, и зрители... - Это абсолютно точно. В позапрошлом году, в мае, дубненцы стали свидетелями первого в нашем городе концерта фестиваля «Musica Integral» и удивительного исполнения «Рапсодии в стиле блюз» Гершвина, где музыкантам оркестра посчастливилось выступить с самой Екатериной Мечетиной. Со сцены прямо-таки транслировалось то уникальное состояние молодых ребят, которое они испытывали, играя со своим кумиром! Дух захватывало! Подобное повторится и сейчас, не сомневаюсь. - Идея вновь встретиться на одной сцене с Екатериной возникла у вас еще тогда, после первого «Musica Integral» в ДК «Мир» ОИЯИ? - Да, сразу же после концерта я встретилась с Екатериной Васильевной и в разговоре у нас зародилась мысль подключить к этому проекту наш Дубненский симфонический оркестр. Почему? Да потому что Дубненский симфонический оркестр, начав свою деятельность 30 лет назад, и представлял собой такое объединение, где играли профессионалы Ирина Оганесян, Буся Луговиер, солировала Ирина Захарова… И наряду с ними в оркестре играли выпускники, учащиеся музыкальной школы да и просто любители. Из выпускников музыкальной школы, которые впоследствии стали студентами университета «Дубна», был создан струнный квартет, который с успехом гастролировал в Венгрии, Германии. В 1998 году главный дирижер Дубненского симфонического оркестра Евгений Михайлович Ставинский предложил мне взять на себя работу со студентами этого квартета, что стало впоследствии для меня большим удовольствием. Мы много играли в дубненском университете, участвовали в фестивалях «Студенческая весна» в Долгопрудном, а в 2001 году у нас состоялась интереснейшая поездка в Америку. Я помню тот энтузиазм, стремление к профессиональному совершенствованию у ребят, умение работать, отдавать подготовке репертуара очень много времени! Подобное происходит и сейчас с участниками фестиваля «Musica Integral». Мы очень ответственно готовимся, репетируем, предвкушаем и ждем столь важного для нас музыкального события! Беседовала Элеонора Ямалеева Член союза театральных деятелей РФ Фото из личных архивов Н.Никитской и Е.Мечетиной В субботу 15 мая наукоград Дубна вновь примет в стенах Дома культуры «Мир» ОИЯИ Всероссийский молодёжный фестиваль классической музыки «Musica Integral». Приглашаем вас на удивительный проект, в ходе которого профессиональные музыканты и музыканты-любители выступят на одной сцене, а поддержат их Екатерина Мечетина и Дубненский симфонический оркестр. Добро пожаловать в мир красивой музыки!