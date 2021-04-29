Отчетный концерт народного хореографического коллектива «Калинка», проходивший на сцене Дворца культуры «Октябрь», стал настоящим праздником для всех, кто в этот день оказался в зрительном зале. Праздником концерт был и для самих участников коллектива, а это ни много ни мало 170 мальчишек и девчонок, юношей и девушек. Ровно столько дубненских ребят сегодня занимается в «Калинке». Стоит ли говорить, как пролетело время, а вместе с ним один за другим – хореографические композиции в исполнении участников коллектива. Открыл концерт танец «На озерце», который не первый год покоряет дубненскую публику. А следом – «Задорная плясовая», «Хоровод с платочками», «Литовский танец», «Девичий перепляс», с которым, кстати, старшая группа совсем недавно выступала на конкурсе «Карусель Московии» в Люберцах, где стала лауреатом первой степени. Сразу несколько премьер на нынешнем концерте представил коллектив. Одна из них – «Мужской перепляс». В нем столько энергии, национального колорита, задора… И много сложных движений, трюков, фигур, которые, кажется, так легко и просто выполняют артисты. Хоть такие трюки даже подготовленным и профессиональным танцорам даются очень нелегко. Премьерами этого сезона также стали танец-хоровод «Рукодельницы», «Владимирская топотуха», «Море, море», «Мужские страдания», номер из репертуара шоу-балета «Алиса» «Аппассионата» и другие. Самые маленькие воспитанники коллектива вышли на сцену с очень трогательными танцами «Тучка» и «Чучело» и показали свои самые первые, но очень уверенные шаги на танцевальном пути. Талантом ребят и их педагогов восхищались, думаю, все без исключения гости праздника. И, как верно прозвучало на вечере, хореографическое искусство – это не только грация, красота, артистизм. Это еще и очень большой и серьезный труд. Труд самих ребят, их педагогов, родителей. Всех, кто шьет костюмы и режиссирует номера, поддерживает финансово, организует поездки. Только благодаря такой слаженной совместной работе коллективу многие годы удается быть на вершине пьедестала. Справедливости ради скажу, что только за последний год «Калинка» стала лауреатом 1 степени и лауреатом 2 степени на Международном конкурсе «Мой дом - моя сцена» (г. Санкт-Петербург), лауреатом 3 степени на Всероссийском конкурсе «8точек», лауреатом 1 степени на областном конкурсе русского народного танца «Карусель Московии»… И это далеко не все победы хореографического коллектива. Но главное – это любовь зрителя, который ждет каждого концерта. Это доверие родителей, которые ведут малышей именно в «Калинку». А в этом году самый что ни на есть настоящий «мальчишеский бум»: в коллектив пришло очень много мальчиков, и сегодня постигают хореографическое мастерство уже более трех десятков ребят! Заслуга в этом успехе коллектива его руководителя заслуженного работника культуры Московской области Ирины Борисовны Яцковой и ее надежных помощников – педагогов, балетмейстеров. Все они после финального танца «Стиляги» поднялись на сцену и вместе со своим коллективом – а это 170 ребят(!) услышали в который раз «Браво!» из зрительного зала. Аккомпаниатор по классическому танцу и ритмике Нина Черняева, аккомпаниатор по народному танцу и ритмике Татьяна Кучеренко, педагог – репетитор Вера Овчинникова (она же солировала сразу в нескольких танцах), балетмейстер и педагог по работе с мужской группой - Станислав Чунихин, руководитель подготовительных групп и балетмейстер Екатерина Иванова, как было отмечено в этот вечер, во главе со своим руководителем Ириной Борисовной Яцковой из года в год создают праздник танца на сцене. Под аплодисменты зрительного зала выпускницам коллектива «Калинка» - Ладе Марченко, Василисе Фалецкой, Диане Седовой, Полине Брусовой были вручены свидетельства об окончании студии и почетные грамоты. Также грамотами награждены Наталья Киселева и Владимир Полубояринов за неоценимый личный вклад и верность народному хореографическому коллективу «Калинка» и популяризацию танцевального искусства. Анна Сухая