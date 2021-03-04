В большом зале ДК «Октябрь» 20 февраля с успехом прошел гала-концерт ХVII фестиваля искусств «Серебряная псалтирь». Наверное, главным итогом нынешнего фестиваля можно считать то, что он выдержал проверку на «вирусоустойчивость»: не просто состоялся, а еще и приобрел новые, полезные в современных условиях качества. Для тех зрителей, которые по разным причинам не смогли прийти в ДК, гала-концерт транслировался в прямом эфире в социальных сетях Фейсбук и Вконтакте. Кроме того, в программу впервые были включены два онлайн-выступления участников из других городов. Перед началом О новшествах и сюрпризах в программе гала-концерта предупредила собравшихся в зале зрителей директор фестиваля Елена Злобина во вступительном слове. А с приветствием ко всем очно и заочно присутствующим обратился глава города Сергей Куликов. Напомнив, что в этом году «Серебряная псалтирь» проводится в Дубне в 17-й раз, он подчеркнул: – Вдумайтесь, ежегодно, начиная с 2004 года, этот удивительный, запоминающийся фестиваль собирает креативных творческих людей, людей искусства. Если люди собираются и им это интересно, значит, действительно в фестивале есть душа, есть жизнь. И понятно, что каждый фестиваль приносит какие-то новшества, открытия, потому что каждый талантливый человек талантлив по-своему... Все участники, которые приезжают на фестиваль – люди высокодуховные – привносят свою частичку благодати и добра. Я хочу поздравить Елену Алексеевну с 17-м фестивалем! Очень здорово, что в нашем городе есть люди, которые способны организовывать такие замечательные фестивали. И всех вас поздравляю! Мы ждем новых креативных идей, выступлений... Я уверен, что те, кто будет сегодня смотреть концерт в соцсетях, и все мы здесь, в зале, получим истинное удовольствие от выступлений. Хор и его миссия Говорят, что музыка – способ общения человека с Богом. И для этого общения у каждого человека есть универсальный инструмент: его голос. А пение, вокал, «если не первое, то и не второе» из появившихся на заре человечества искусств. Примерно так предварила появление первого исполнителя на сцене Елена Злобина, которая и потом с большой проникновенностью рассказывала по ходу программы о каждом из участников концерта. Итак, впервые на фестивале выступил Академический хор ДК «Октябрь» под управлением Марины Чайковской. Коллектив подготовил и с воодушевлением исполнил «а капелла» несколько духовных произведений. А затем солист хора Павел Новосельцев спел романс из кинофильма «Дядя Ваня» (концертмейстер Марина Перебоева). С миссией первого выступающего хор справился отлично, «включив» в зрительном зале возвышенно-теплую атмосферу. Но надо заметить, что важная часть его вклада осталась за кадром: именно Академический хор был коллективным «артистом» на пробных трансляциях, которые проводились в ДК накануне концерта. Вместе с аплодисментами зала первому участнику, как потом и всем последующим, были вручены диплом фестиваля и «витаминный букет» – дизайнерская композиция из фруктов. Семья Кузнецовых Дважды в этот вечер выходила на сцену семья Кузнецовых из Рыбинска. Первый раз – с «серьезными» песнями, второй – с «веселыми». И трудно сказать, что произвело большее впечатление на публику – сами выступления или рассказы об их удивительном образе жизни. Глава семейства Митя Кузнецов – мультимузыкант, композитор, певец. А кроме того, автор нескольких уникальных проектов, в реализации которых участвует вся его семья: жена Анна и дети Мария, Павел и Савва. Впрочем, из детей на фестиваль приехал только Павел, который наравне с родителями и пел, и аккомпанировал (на бас-гитаре). Представляя новых участников фестиваля, Елена Злобина рассказала, что самый известный из проектов, заметно увеличивший турпоток в Рыбинске, – «Музей живой старинной вывески». В ходе проекта в городе перешли на оформление вывесок в историческом стиле – в соответствии с разысканными Митей где-то в архивах «ГОСТами» середины ХIХ века. И что в 2020 году Кузнецовы стали победителями сначала городского, потом регионального конкурса «Семья года», а затем и лауреатами в номинации «Семья – хранитель традиций» на общероссийском уровне. Сам же Митя в ходе выступления поведал, что их семья в своей усадьбе (в саду) ежегодно проводит музыкальный фестиваль «Усадебник». Что в прошлом году Павел дебютировал на сцене этого фестиваля (с музыкантами из Президентского оркестра!), а теперь, в возрасте 12-ти лет, впервые вышел на «классическую» сцену на фестивале «Серебряная псалтирь» в Дубне. И что «неизвестный» инструмент, на котором играет Анна, это колесная лира: «Я ее сделал лет 20 назад, это европейский инструмент, мы с ним проехали по многим городам Европы...» Театр на песке Превзойдя «рекорд» предыдущих участников, трижды за вечер появлялся на сцене «Театр на песке». Под таким названием сейчас действует мастерская песочной анимации, покорившая зрителей всех возрастов на «Серебряной псалтири» в январе прошлого года. Но изменилось только название, состав остался прежним: художница, мастер песочной анимации Екатерина Шеффер и чтец, режиссер Алексей Ермаков. На этот раз «живые» песочные картины стали иллюстрацией к стихам Михаила Лермонтова, Саши Черного и Иосифа Бродского. Трудно сказать, в чем заключается магия картин, рисуемых пальцами аниматора на песке, но она определенно существует, заставляя неотрывно смотреть на них сегодняшнего зрителя, чей глаз «избалован» и фантастически красочными видеосъемками, и чудесами компьютерной графики. Не зря Елена Злобина назвала искусство «Театра на песке» волшебным, а выступление Екатерины и Алексея – украшением фестиваля. Будет замечательно, сказала она, если этот театр станет его постоянным участником. Заочные участники Возможность онлайн-присутствия на фестивале организаторы предоставили не только зрителям, но и участникам. Благодаря спонсорской помощи (позднее, в заключительном слове, Елена Злобина отметила, что поддержку фестивалю оказали Объединенный институт, МКБ «Радуга», фабрика «Экомебель», ООО «Профи пак», магазин дверей и окон «Десятка» и другие благотворители), была приобретена и установлена в ДК «Октябрь» аппаратура, необходимая для осуществления прямой трансляции из зала и интернет-подключений к залу из других городов. Конечно, это был смелый эксперимент, поэтому и участвовали в нем постоянные авторы «Серебряной псалтири», любимцы фестивальной публики – певица, солистка филармонии Наталья Куприянова из Орла и поэт, протоиерей Андрей Логвинов из Костромы. Дерзаю (слово заимствую у Андрея Логвинова) высказать частное зрительское мнение: песни все-таки лучше слушать «вживую», со сцены, тогда как стихи как будто даже выигрывают, будучи произнесенными «с экрана». Впрочем, зрители очень тепло встретили оба выступления, а Елена Злобина предложила главе города (присутствующему среди зрителей в зале) организовать подобные интернет-мосты с городами-побратимами во время предстоящего празднования 65-летия Дубны. Слова любви Приятная особенность фестивальных концертов: представляя каждого участника, ведущая вкратце рассказывает о нем, а затем в ходе выступления каждый участник добавляет к этому рассказу кажущиеся ему важными детали о себе, о своих песнях, о событиях. Получается не просто знакомство и затем выступление, а доверительная, эмоциональная беседа со зрителями. Наверное, поэтому все участники так радовались, что «Серебряная псалтирь» в непростых условиях все же проводится, и так искренне говорили о своем отношении к фестивалю. Наталья Куприянова (Орел): «Самый любимый – ваш фестиваль. Наши сердца соединены с того момента, когда мы впервые встретились...» Игорь Петров (Дмитровский район): «Я поздравляю вас с тем, что фестиваль состоялся. Я со второго или третьего фестиваля сюда приезжаю, люблю здесь бывать, фестиваль замечательный!» Протоиререй Андрей Гуров (Тверская область): «Рад снова выступить на вашем фестивале. Всегда уезжаю отсюда, наполненный эмоциями, впечатлениями, которых хватает надолго...» А авторско-исполнительский дуэт Галины Пуховой и Михаила Приходько – постоянные участники фестиваля с 2005 года – сделали решительный шаг – лет восемь назад переехали на жительство в Дубну. Галина теперь педагог по вокалу в ХШМЮ «Дубна». Михаил нашел работу по своей специальности, а помимо того продолжает писать музыку – его группа Вконтакте так и называется «Музыка к стихам». Выступление Галины и Михаила завершило программу гала-концерта. Вместо послесловия После фестиваля и его постоянные зрители остаются «наполнены эмоциями и впечатлениями, которых хватает надолго». И потому, что услышали хорошие стихи и песни, и потому, что увидели, как много у нас интересных, неординарных людей, одаренных, наряду с авторскими талантами, еще и прекраснодушием, чувством гражданственности, внутренним благородством. Может быть, это самое ценное в фестивале... Подготовила Анна Алтынова