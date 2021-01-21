Министерством культуры Московской области подведены итоги деятельности культурно- досуговых учреждений муниципальных образований Московской области и их руководителей за 2020 год. Дворцу культуры «ОКТЯБРЬ» дана высокая оценка: по результатам рейтинга он на 15 месте (это зеленая зона). Директор Дворца культуры «Октябрь» Елена Александровна Иванова на 6 месте из 346 директоров культурно-досуговых учреждений области.

Поздравляем Дворец культуры «Октябрь», его руководителя и всех сотрудников с высокими результатами! Успехов и ярких творческих проектов коллективу!