Уходящий год для народного хореографического коллектива «Калинка» (руководитель – заслуженный работник культуры Московской области Ирина Борисовна Яцкова) оказался насыщен конкурсами и фестивалями. Проходили они в онлайн-формате, удаленно, и принесли сразу несколько побед участникам.

Так, «Калинка» стала лауреатом первой степени во Всероссийском конкурсе «Морошка». Международный конкурс «Art awards» принес коллективу сразу три первых места в разных номинациях, два гран-при и специальный приз. Выступление на Международном конкурсе «Мой дом - моя сцена» коллектива было также высоко оценено жюри – в итоге копилка наград «Калинки» пополнилась дипломами лауреатов первой и второй степени; дипломантом стал коллектив и на областном конкурсе «Князевские встречи». В начале сентября «Калинка» подтвердила звание «народного» коллектива, и это был настоящий экзамен для его участников и руководителей. А накануне Нового года стало известно о победе дубненского хореографического коллектива на Первом всероссийском фестивале-конкурсе народной культуры «Русское Диво», который проходил в Москве в конце ноября.

Главной целью конкурса, проводимого Культурным центром «Москворечье» при поддержке Центра русского фольклора Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, является возрождение и сохранение традиций русской культуры как вклад в будущее подрастающего поколения и развитие духовной культуры России. На суд жюри был представлен хореографический номер «Тульская кружилиха». Танец поставлен на материале тульского фольклора (стилизация). Само название «Кружилиха» подразумевает постоянное кружение в танце, причем это совершенно разные вращения, вплетенные в разнообразие рисунка танца.

Жюри высоко оценило номер дубненского коллектива и удостоило его победы в номинации «Народная хореография». Также «Калинка» взяла приз зрительских симпатий, что только подтверждает правильность решения жюри – с его мнением оказались согласны и сами зрители.

В рецензии на представленный номер жюри отметило высокий уровень исполнительского мастерства и высокопрофессиональную постановку хореографической композиции. Зрители же не скупились на голоса в пользу дубненского коллектива и отмечали при этом, что динамичный яркий танец поразил их обилием кручений, сложных движений и одновременно легкостью исполнения на сцене.

Ольга Шарова

Фото участников коллектива