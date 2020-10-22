Нынешний октябрь не скупится и радует нас ясными теплыми деньками. Афиша Дворца Культуры «Октябрь» не отстает от него, постоянно предлагая зрителям события в разных жанрах и на любой вкус. Одиннадцатого числа в воскресенье здесь состоялось, которое без преувеличения можно назвать подлинным праздником музыки: вокальный коллектив «Дружба» МАУ ДК «Октябрь» сдавал экзамен на подтверждение звания «народный».

Профессиональную комиссию на экзамене возглавил заведующий отделением «Хоровое дирижирование» Московского губернского колледжа искусств Валентин Констанди. Два других члена жюри прибыли к нам в Дубну из Института Изящных Искусств Московского Педагогического Университета: заслуженный работник культуры Российской Федерации, доцент кафедры эстрадно-джазового искусства Наталия Лавриненко и профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства, а также руководитель и режиссер студенческого музыкального театра Людмила Ермилова.

Концерт начался с исполнения вокальным ансамблем песни Людвига ван Бетховена «O, santissima!» в сопровождении трио: партия виолончели - Любовь Буточкина, партия скрипки - Лариса Пузанкова, партия баяна - Сергей Кучеренко и концертмейстера - Марины Перебоевой. Инструменталисты, будучи замечательными музыкантами, тонко чувствующими настрой и стиль произведения, с первой ноты высоко подняли планку, которую солистам вокального коллектива предстояло держать на протяжении всего концерта.

И вокалисты не подкачали! Проникновенной песней Франца Шуберта «An die Musik» замечательный баритон Павел Новосельцев открыл классическую часть концерта. Романс Чайковского «Хотел бы в единое слово» также имеет «немецкие корни», его текст является переводом стихотворения Генриха Гейне. Порывистый, бунтующий характер этого произведения очень точно передала Галина Курякова (меццо-сопрано). И затем, словно бы на противоположном полюсе эмоций, прозвучало рахманиновское «Здесь хорошо», исполненное хрустальным лирическим сопрано Ирины Стрельчюнене. Благодаря прекрасному аккомпанементу Алисы Ковзаловой это произведение прозвучало гармоничным дуэтом исполнителей.

Любимцы публики, обладатели множества званий и наград, и, что главное – несомненного исполнительного таланта и обаяния – вокальный квартет «Кавалеры». Им подвластно всё: классика, народные песни a capella и современная эстрадная музыка. Александр Чайковский, Геннадий Данилов, Павел Новосельцев и Василий Черников продолжили концерт, показав несколько разнохарактерных номеров, очень тепло встреченных зрителями. И если их «Семеро зятьев» прозвучали, как и положено, без сопровождения, то дальше нас, слушателей, ждал приятный сюрприз: аккомпанировать исполнению Ириной Борисовой песни «Что ты жадно глядишь на дорогу» вышел ансамбль домристов под руководством Любови Волковой. Ансамбль также аккомпанировал исполнению произведений в жанре романса и современной песни, неизменно показывая свое мастерство и чувство стиля.

В программе подтверждения звания «народный» обязательно выступление участников коллектива-спутника, и поддержать «Дружбу» пришли солисты детского музыкального театра «Карамельки» Настасья Осипович, исполнившая романс Булахова «Колокольчики мои» и Ярослав Попов, спевший норвежскую народную «Песню путешественника». Наши юные вокалисты так прекрасно звучали и настолько органично вписались в общее настроение концерта, что сразу было понятно: в данном случае «коллектив-спутник» это не формальное определение – вокалисты из двух коллективов постоянно работают вместе на различных сценических площадках, поддерживая друг друга.

В эстрадной части концерта слушателей ждал еще один приятный сюрприз – к музыкальному сопровождению присоединился самый чувственный из всех духовых инструментов – саксофон (партия саксофона – Валерий Посохов). Благодаря такому представительному ансамблю мы смогли в полной насладиться песнями советского и итальянского кино.

В завершение концерта зрители получили еще один яркий подарок – аккомпанировать исполнению вокальным коллективом романса «Эй, ямщик, гони-ка к Яру» вышел ансамбль преподавателей Детской музыкальной школы «Серпантин».

Жюри дало очень высокую оценку работе, проведенной коллективом, особо отметив исполнительский уровень солистов, сбалансированность ансамблей и мастерство концертмейстеров. Оценку настолько высокую, что председатель комиссии Валентин Констанди объявил о подтверждении звания «Народный» сразу же по окончании концерта.

В свою очередь народный вокальный коллектив «Дружба» поблагодарил технические службы за сопровождение концерта и оформление сцены, а также художественного руководителя Наталью Шурыгину, оказавшую неоценимую помощь в организации мероприятия по подтверждению звания. Все участники концерта выразили огромную благодарность директору Дворца культуры «Октябрь» Елене Ивановой, создающей замечательные условия для работы творческих коллективов.

Виктория Маныч