Осенью, когда природа дарит нам самые яркие краски, столь же яркими планами насыщены культурные площадки, открывающие свой творческий сезон. Безусловно, для того, чтобы громкие аплодисменты звучали в финале каждого события, нужен серьезный профессиональный подход к организации и, конечно же, покровительство музы творчества. О предстоящем юбилейном сезоне мы побеседовали с директором Дома культуры «МИР» ОИЯИ Т.В. Романенковой. - Татьяна Владимировна, впереди - юбилейный творческий сезон. В 2021 году исполняется 65 лет ОИЯИ и Дому культуры «МИР». К особым датам предполагается особая подготовка. Началась ли она уже? - Конечно. Мы начали готовиться к 65- летнему юбилею еще в марте 2020 года. Любой юбилей – очень сложное в организационном плане мероприятие. Нужно не только подготовить программу, чтобы гостям было интересно, но и привести в порядок дом. Поэтому уже сейчас в Доме культуры идут ремонтные работы, в том числе ремонтируется передняя часть фасада. Подрядчикам поставлена задача сохранить исторический облик фасада. Будет приведена в порядок лепнина, некоторые ее фрагменты будут изготовлены заново и будут точной копией разрушившихся. - Какие уже есть в планах проекты, которые состоятся в рамках празднования двух юбилеев? - Начнем с юбилея ОИЯИ. Юбилейные мероприятия начнутся уже осенью. Мы планируем провести под знаком юбилея целый творческий сезон с октября по май. И первое юбилейное мероприятие – уникальная фотовыставка, которую готовят сотрудники Лаборатории ядерных проблем. Она посвящена уникальным исследованиям, которые проводят сотрудники ОИЯИ на озере Байкал. Откроется выставка 10 октября в вставочном зале ДК. Следующую выставку представит ветеран ОИЯИ, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем Владимир Иванович Комаров. Владимир Иванович представит работы в различной живописной технике: масло, акварель, пастель. Тематика выставки весьма разнообразна - пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые картины и т.п. И еще одна масштабная выставка запланирована на февраль-март 2021 года. Ее детали пока прорабатываются, но, конечно, ее главной темой станут люди Института, его история и достижения. - А помимо выставок? - На начало 2021 года запланирован интересный театральный проект в творческом содружестве студенческого театра драмы и комедии «Талион» Университета «Дубна» под руководством Яна Шокина и ветеранов Института, участвовавших в театральных коллективах на базе лабораторий – «Клоп», «Фонограф» и др. Не буду сейчас раскрывать всех деталей этого проекта, работа над ним идет. Обязательно состоится ряд вечеров отдыха, подготовленных национальными группами Института. Конечно, самые главные торжества состоятся 26 марта 2021 года в Большом зале Дома культуры. Сейчас мы работаем над концертной праздничной программой этого вечера. Рассматриваются различные творческие коллективы, в том числе и звезды российского и международного уровня. - И далее в апреле 2021 года состоится 65-летний юбилей Дома культуры. - Юбилейный сезон мы отметим серией концертов творческих коллективов Дома культуры. В планах есть две презентации книжных новинок. Первая – это книга о творческом сотрудничестве Дубны и поэта Юлия Черсановича Кима. Эта книга летом вышла из печати, и мы ждали окончания карантина, чтобы пригласить на презентацию ее главного героя – Юлия Кима. Автор книги – заместитель директора ДК «МИР» Любовь Николаевна Орелович. Вторая книга – в процессе создания. Ее тема – история пребывания в Дубне мозаик Нади Леже. Чтобы немного заинтриговать, скажу, что это настоящая детективная история! Пришлось изучить множество архивных материалов, общаться со многими людьми в Москве, Дубне, других городах РФ и даже за рубежом. Автор – тоже Любовь Николаевна Орелович. Конечно, будет и юбилейный вечер. Над его содержанием мы сейчас работаем и пока это тайна. - Второй год продолжается ремонт Малого зала ДК «Мир». Когда дубненский зритель будет приглашен на первые концерты в обновленном зале? - Должна отметить, что в Малом зале идет не просто ремонт. Это капитальный ремонт с техническим переоснащением. Малый зал находится в старой части здания 1956 года постройки. Поэтому работа предстоит просто грандиозная. Уже выполнено укрепление перекрытий между первым и вторым этажами. Идет замена всех внутренних перегородок, потолочных перекрытий над Малым залом. Будут смонтированы новые сценические коробки, приобретено новое сценическое оснащение, акустическое и осветительное оборудование. Конечно, самая большая интрига – дизайн самого зала. Было решено продолжить стиль, который уже заявлен на первом этаже Дома культуры - классика. Еще в Малом зале появится новый красивый паркет. Также полностью будет заменено освещение – все электрические коммуникации и системы управления светом, появятся новые красивые светильники и люстры производства ведущего производителя хрусталя в России - Гусевского хрустального завода. Появится новая одежда сцены и новые шторы с электроприводом. Наш любимый зал заиграет новыми красками и большим количеством света. Наша задача – закончить ремонт к юбилейным торжествам 26 марта 2021 года. После этого мы сможем проводить в обновленном зале камерные музыкальные концерты и театральные спектакли. Думаю, что новые технические возможности дадут новый импульс для творчества. Большое внимание мы уделяем сохранению уникальных акустических свойств зала. Для этого были произведены акустические расчеты, а при отделке стен и потолков будут использованы современные акустические материалы. - Недавно у Дома культуры появился свой сайт. Насколько популярна функция «купить билет» на сайте? - Мы работали над созданием информационно-платежной системы почти 2 года. Результатом этой кропотливой, технологически непростой работы стало размещение на первом этаже Дома культуры информационных мониторов, на которых зрители могут увидеть рекламу предстоящих мероприятий, и, конечно, в первую очередь, создание современного информативного сайта с функцией онлайн-продажи билетов. В ближайшее время появится информационно-платежный терминал, где можно будет узнавать информацию о ближайших мероприятиях и приобретать билеты, не обращаясь в кассу. Наша система онлайн-продаж работает всего около месяца, но уже сейчас покупка билетов через сайт составляет более 60 %. Думаю, что этот процент будет только увеличиваться. - Для всех нынешний сезон весьма нестандартен. Он полон ограничений и мер предосторожности. Удается ли держать под контролем ситуацию? - Основная задача нашего коллектива – сделать пребывание наших гостей не только интересным и познавательным, но и безопасным. Поэтому мы стараемся соблюдать все меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором. Обязательно соблюдение сотрудниками социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) при нахождении на рабочих местах и на территории ДК «МИР». Допуск на мероприятия в ДК «МИР» осуществляется только при прохождении «входного фильтра» с проведением контроля температуры тела бесконтактным способом. Реализация билетов для посетителей Дома культуры «МИР» осуществляется с учетом организации рассадки зрителей с соблюдением норм социальной дистанции (через одно кресло). При этом исключение делается для членов одной семьи, возможно приобретение мест рядом. Одновременное количество посетителей в зрительном зале допускается не более 50 процентов от общей вместимости. Допуск зрителей в зрительный зал Дома культуры «МИР» начинается за 30 минут до начала мероприятия. Регулярно проводится уборка с дезинфицирующими средствами. Сотрудники Дома культуры сдают тесты на наличие коронавирусной инфекции. Хочу подчеркнуть, что за все время пандемии в нашем коллективе не заболел ни один человек. Пользуясь случаем, хочу призвать наших зрителей быть взаимовежливыми, а также уважать усилия сотрудников Дома культуры по предотвращению распространения инфекции, соблюдать меры предосторожности, находясь на территории Дома культуры: - надевать при входе свои маски или воспользоваться нашими; - дезинфицировать руки санитайзером; - соблюдать дистанцию 1,5 метра; - оставаться в масках в зрительном зале. Очень рассчитываю на понимание и надеюсь, что нашими совместными усилиями мы и дальше сможем радовать зрителей интересными программами даже в сегодняшних непростых условиях. - Татьяна Владимировна, расскажите, пожалуйста, каков он, ваш зритель? Что наиболее интересно в творческом плане нашей дубненской публике? - Наш дубненский зритель очень непростой! Дубненцы высокообразованные люди, в том числе и в духовном, и в культурном смысле. Но именно это заставляет нас, организаторов мероприятий, стараться соответствовать уровню нашего зрителя и все время находить какие-то культурные новинки. - Творческая профессия подразумевает постоянный поиск и эксперименты, а руководящая должность обязывает к четкости и точности. Как удается это грамотно совмещать, достигая успеха в целом. Думаю, что дело в самоконтроле и самоорганизации. Оба эти качества, на мой взгляд, нужны и творческой личности, и руководителю. А еще нужно четко планировать свое время, тогда его хватит и на творчество, и на административные функции. *** Как предвосхищать пожелания публики и воплощать их наяву? Ответ на это знают лишь те, чей профессиональный опыт богат на организацию всевозможных культурных мероприятий. И всегда неизменно одно – за восторженными аплодисментами зрителей всегда стоит большая работа профессиональной команды. Мы рады пригласить дубненскую публику в Дом культуры «МИР» ОИЯИ, где проходят события на любой эстетический вкус! Беседовала Элеонора Ямалеева, член союза театральных деятелей РФ