По разному отмечают дни рождения... Кто-то в домашнем уюте, кто-то в дальнем походе, кто-то в шумной компании , кто-то в уединении, кто-то с восторгом, кто-то с грустью. Служители сценического искусства – актеры, поэты, танцовщики… и, конечно же, дирижеры отмечают свой день рождения на сцене - в сценических костюмах, в сценических образах и фантазиях, делая свою жизненную веху частью общего творческого движения и вовлекая в это движение большой круг участников. Так поступает и художественный руководитель Дубненского симфонического оркестра Евгений Михайлович Ставинский. Вместе с коллективом оркестра Евгений Ставинский приглашает вас, дорогие дубненцы, 4 октября в 17 часов в ДК «Мир» ОИЯИ на концерт, который носит название «ЮБИЛЕЙ МАЭСТРО».

Евгений Михайлович является создателем Дубненского симфонического оркестра вместе со своей супругой, другом и соратником Людмилой Федоровной Ставинской.

Евгений Михайлович пользуется известностью в профессиональном музыкальном сообществе России. Он является членом Международного Союза музыкальных деятелей и в преддверии юбилея награжден дипломом «За выдающийся вклад в развитие музыкального искусства» и медалью Союза музыкальных деятелей.

Личные творческие контакты Евгения Михайловича сделали возможным участие в культурной жизни Дубны выдающихся деятелей искусств, а также возглавляемых ими коллективов. В их числе такие имена как - Эдуард Грач, Евгений Колобов, Павел Коган, Владимир Спиваков, Денис Мацуев, Михаил Плетнев, Геннадий Дмитряк, Лев Конторович, Гедиминас Таранда и многие, многие другие.

В концерте 4 октября примут участие лауреаты международных конкурсов Андрей Березин, Вадим Тейфиков, Артемий Соколовский, выдающиеся российские дирижеры Александр Сиднев и Владимир Рыжаев.

Анна Сухая

Фото из архива Симфонического оркестра