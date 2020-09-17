На днях во Дворце культуры «Октябрь» состоялся концерт хореографического коллектива «Калинка» под руководством заслуженного работника культуры Московской области Ирины Борисовны Яцковой. Выступление для коллектива было особенным - им они подтверждали звание народного.

Помимо зрителей, которые из года в год приходят на концерты «Калинки», в зале присутствовало жюри - оно и оценивало профессиональное мастерство участников коллектива. В кругах хореографов имя каждого из членов жюри хорошо известно.

Это преподаватель хореографического отделения Института среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского Московского городского педагогического университета, кавалер золотого ордена «Служение искусству», обладатель премии Союза театральных деятелей «Грани Театра масс» как лучший хореограф, член правления Московского областного отделения Российского творческого союза работников культуры - Дмитрий Геннадьевич Мокрицын; директор центра искусств «Гжель Старс» при Московском государственном академическом театре танца «Гжель» - Андрей Иванович Подойницын; председатель комиссии - доцент Государственного музыкального педагогического института им. Ипполитова-Иванова, заслуженный работник культуры РФ, эксперт-хореограф главной аттестационной комиссии Министерства культуры Московской области, балетмейстер-постановщик Валерий Григорьевич Бутыркин.

Хореографический коллектив, созданный в 1973 году заслуженным работником Удмуртской АССР А.З.Климовым, почетное звание «народный» получил спустя уже шесть лет, в 1979 году. С 1985 года народным хореографическим коллективом «Калинка» руководит заслуженный работник культуры Московской области Ирина Борисовна Яцкова. С 2012 года в коллективе работает педагог-балетмейстер Екатерина Михайловна Иванова, а с 2018 года репетитором - Вера Геннадьевна Овчинникова - обе воспитанницы Ирины Борисовны.

Всего в настоящее время в «Калинке» занимается около 170 человек. Всех их независимо от возраста, образования и профессии объединяет любовь к народному танцу, его красоте и разнообразию.

Как отметила в своем резюме комиссия, коллектив представил разнообразную концертную программу с интересным композиционным построением номеров. Обращает на себя внимание соответствие репертуара выбранному жанру, исполнительским возможностям и возрастным особенностям исполнителей. Видно, что руководители коллектива уделяют большое внимание сценической культуре. В коллективе присутствует преемственность. Музыкальный материал соответствует заданным темам, прослеживается бережное отношение к подбору сценических костюмов исполнителей.

Мне лишь остается добавить, что «Калинка» в очередной раз поразила зрителей своим профессионализмом и невероятно глубокой любовью к танцу. Это чувствовалось в каждой из представленных композиций, будь то «Вальс Победы», «Катюша», премьера «Чеченского танца» или полюбившийся уже дубненской публике белорусский «Крыжачок».

Танец в исполнении этого коллектива - всегда удивительная история, заслуживающая самых восторженных оваций.

Анна СУХАЯ