Так называлась программа, которую представил 10 сентября в библиотеке левобережья коллектив детского музыкального театра «Экспромт» Центра «Дружба». Искреннее, трогательное выступление юных артистов не оставило равнодушными зрителей в зале.

Выступление было посвящено памяти двух замечательных педагогов - учителя начальных классов Нины Геннадьевны Мошкиной и педагога по вокалу Дубненской музыкальной школы Галины Григорьевны Крыловой.

В первой части программы проникновенно звучали песни «Звёздная река», «Вечерняя песня», «Хоттабыч», «На лошадках», а также музыкальные композиции Г. Гладкова и Н. Богословского, слова к которым написала руководитель детского театра «Экспромт» Наталья Григорьевна Астахова. Аккомпанировала ребятам Раиса Викторовна Ушакова.

Во второй части зрителям были показаны две сказки. Вместе с ребятами из музыкального театра присутствующие совершили путешествие в страну знаний, встретились в пути с госпожой ленью, музами знания, принцессами-двойками. В основу другой сказки легло произведение Г.Х. Андерсена. Появились в прекрасных костюмах принцы, принцессы, короли и, конечно же, сказочные феи и тролли. Зрители, среди которых было немало детей, погрузились в атмосферу волшебства. В исполнении участников спектакля звучали как современные, так и классические произведения.

Детский театр «Экспромт» более 15 лет назад был создан на базе Центра детского творчества под руководством Н. Г. Астаховой, педагога с более чем 50-летним стажем. Своей задачей она видит приобщение детей к музыкальной культуре, развитие памяти, речи, слуха, сценических данных через музыку. Большое внимание уделяется патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи. Помогает ей в этом концертмейстер Раиса Викторовна Ушакова.

Коллектив театра «Экспромт» известен далеко за пределами нашего города. Ребята вместе со своими педагогами активно участвуют в международных, региональных конференциях, городских, школьных мероприятиях. Детский театр ставит спектакли, выступает перед ветеранами, тружениками тыла, в больницах, в домах-интернатах, участвует в Рождественских чтениях.

Особая атмосфера душевной теплоты и радости царила в зале на протяжении всего вечера. Во всём ощущалась гармония - и в слаженном исполнении песен, и в театральных постановках. Красивое чистое пение, высокий уровень музыкальной подготовки и сценической культуры - качества, которыми отличаются участники коллектива.

Концерт получился живым, задорным и никого не оставил равнодушным. Сколько улыбок было на лицах благодарных зрителей! Зал провожал юных артистов заслуженными аплодисментами. Много добрых слов прозвучало в адрес наставников. Ждём новых интересных встреч в стенах библиотеке!

Ольга АНИКИНА