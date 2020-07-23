24 июля - в день рождения наукограда Дубна - в выставочном зале ДК «Мир» ОИЯИ откроется персональная выставка живописи нашего земляка Влада Кравчука. Влад живет в Москве, но родился и вырос в Дубне, учился в дубненской художественной школе, затем в художественном училище им. А.Г. Венецианова в Твери и в Московской художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова, которую окончил в 2002 году. Сегодня читателей ждет чудесная встреча с талантливым человеком. Его живопись лирична и светоносна, а игра красок каждый раз позволяет из обычной реальности создавать волшебную. - Влад, есть мнение, что художник иначе видит окружающий мир. На мой взгляд, художника отличает то, что он не может «не видеть», и благодаря своему дару делится увиденным. Есть в этом правда? - Конечно, художник видит те вещи, которые не замечает другой человек. И наоборот. Но самое главное, что художник пропускает через себя все, что он увидел. И благодаря своему мастерству создает некое произведение искусства, в котором есть и душа, и талант! - Ваши картины очень теплые, наполненные умиротворением... Почти без темных красок. Зависит ли тон, оттенки ваших работ от настроения, внутренней гармонии чувств? - Да, в большинстве своем мои работы позитивны – это то, чем я живу. Но внутреннее состояние иногда меняется, и у меня есть работы, где мало света и ярких красок. Я мог бы охарактеризовать их как «тревожные». - Все начинается с вдохновения… Как его найти и что чаще всего может стать его источником? - Вдохновение я не ищу, оно приходит само собой - в этом мне помогают путешествия, люди, которые меня окружают, и, безусловно, моя семья. - Расскажите, пожалуйста, о творческом процессе. Как проходит самый обычный рабочий день художника? - Мое состояние - это непрекращающийся творческий процесс. Для меня даже не обязательно, чтобы в руках была кисть и рядом находился холст. Дело в том, что сначала в уме рождается некий образ, он обретает черты, и только потом я бегу в мастерскую и воплощаю его в физической форме. Кроме того, создание произведения искусства - это только половина дела. Есть масса, казалось бы, незначительных мелочей, из которых и состоит обычный день художника: это банальные покупка красок и подготовка холста, встречи с организаторами выставок, презентация работ. Ну, и одинаковых дней не бывает. Много суеты… Когда все складывается и ничего не мешает - я начинаю писать. - Как вы думаете, чему люди, даже далекие от искусства, могут научиться у художников? - Они точно могут посмотреть на мир вокруг под несколько другим углом и с другой, неведомой ранее, стороны! - А образование для художника - необходимость? Чему, например, научиться можно, а чему нельзя? - У меня есть знакомые талантливые художники, которые не получили специальное образование. Но это, скорее, исключение, а не правило. Лично мне профессиональная учеба дала многое. И очень повезло встретить по-настоящему уникальных педагогов. Один из них - мой первый учитель, директор дубненской художественной школы Юрий Иванович Сосин. Ему огромное спасибо. - Может ли художественное образование ограничивать свободу и ставить человека в рамки, которых до этого не существовало? - Может, конечно. Но все зависит от человека. Меня - не ограничивает. - Вы признанный мастер пейзажей, ваш стиль узнаваем, любим многими, неповторим. Накладывает ли стиль эти самые узкие рамки, про которые мы говорили? - Мне всегда хочется искать что-то новое, как в стилистике, так и в технических приемах, поэтому меня рамки не останавливают. - Искусство меняет мир к лучшему. На ваш взгляд, как именно это делает живопись? - Все просто: живопись заряжает положительными эмоциями и жизненной энергией. - Давайте поговорим о предстоящей выставке, которая открывается в ДК «Мир» ОИЯИ. Представите ли вы свои новые работы? - Конечно, мне бы хотелось показать самое лучшее, самое новое и интересное. Но будут и более ранние мои работы. - А любопытно ли вам посещать выставки своих работ, чтобы понаблюдать за реакцией посетителей? - Конечно, это всегда любопытно. Я буду присутствовать на открытии выставки в Дубне 24 июля. А за время ее проведения мне очень хотелось бы написать несколько новых работ и презентовать их 30 августа. Надеюсь, так и случится. *** Точную характеристику работам Влада Кравчука дала искусствовед, старший научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи Любовь Владимировна Головина: «…Художнику свойственен язык предельных эмоциональных состояний. Он выражает экспрессию энергичными ударами кисти. В этой манере этюдности и красочности содержится острое ощущение контакта с природой, вчувствование в ее жизнь. При помощи энергии цвета, стихии красочного слоя Кравчук передает вибрацию цветосветовой субстанции мира. В наше время жизнь, особенно в городе, почти лишена красочности, поэтому так приятно смотреть на картины Влада Кравчука. Его полотна целительны для психики современного человека, они не напрягают, не беспокоят, но радуют. Художник абсолютно позитивен. Суть его искусства - красота мира и радость жизни…» Среди дубненцев множество поклонников работ Влада Кравчука, которых мы рады пригласить в выставочный зал ДК «Мир» ОИЯИ. Торжественное открытие выставки намечено на 24 июля в 18:00, далее выставка будет работать ежедневно с 15:00 до 19:00 до 30 августа. Элеонора ЯМАЛЕЕВА, член Союза театральных деятелей РФ