Уважаемые жители города!

В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) прием документов кандидатов в новый состав Общественной палаты города Дубны осуществляется по электронной почте: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , а также в пунктах приема.

1. г. Дубна, Аллея Высоцкого, д. 1а, оф. 8 (УСИ ОИЯИ)

с 16 марта по 15 апреля, вторник-среда-четверг, с 10:00 до 12:00

Тел: 8 (49621) 65833, 8 (49621) 65066

2. г. Дубна, проспект Боголюбова, д. 35 (ТПП)

с 16 марта по 15 апреля, понедельник-пятница, с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00

Тел.: 8 (49621) 27518, 8 (49621) 27581