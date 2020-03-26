Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Будет выплачена материальная помощь Печать
26.03.2020 05:16

Пожилым жителям Подмосковья 65 лет и старше, а также жителям, имеющим хронические заболевания, будет выплачена материальная помощь в размере 3 тысяч рублей.

Начиная с 26 марта пожилым жителям региона 65 лет и старше, а также жителям, имеющим хронические заболевания, будет перечислена материальная помощь в размере 1,5 тысяч рублей, а вторая половина средств после того, как период самоизоляции завершится, 14 апреля, - рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская

Выплата поступит на счет автоматически, никаких заявлений или дополнительных документов предоставлять нет необходимости.
  		 
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо