Пожилым жителям Подмосковья 65 лет и старше, а также жителям, имеющим хронические заболевания, будет выплачена материальная помощь в размере 3 тысяч рублей.

Начиная с 26 марта пожилым жителям региона 65 лет и старше, а также жителям, имеющим хронические заболевания, будет перечислена материальная помощь в размере 1,5 тысяч рублей, а вторая половина средств после того, как период самоизоляции завершится, 14 апреля, - рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская

Выплата поступит на счет автоматически, никаких заявлений или дополнительных документов предоставлять нет необходимости.