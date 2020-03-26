В Московской области с 23 марта дня начали работать две лаборатории для проведения исследований на коронавирусную инфекцию. Исследования проводятся на базе Серпуховского и Красногорского кожно-венерологических диспансеров.

«В связи с большой нагрузкой на лабораторную службу Роспотребнадзора по Московской области мы ввели в работу две лаборатории для проведения тестов на коронавирусную инфекцию. Хочу обратить внимание на то, что исследование выполняется только по назначению врача. В ближайшее время мы планируем запустить еще три лаборатории в Подмосковье для исследований на коронавирус», - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Исследования на коронавирусную инфекцию назначаются лицам с симптомами инфекционного заболевания, прибывшим из-за границы, а также тем, кто контактировал с заболевшими коронавирусом или находящимися под подозрением. Кроме того, тестирование сдают больные с пневмонией и тяжелым течением ОРВИ.