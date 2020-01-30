По поручению губернатора Московской области 23 января министр государственного управления, информационных технологий и связи Максим Александрович Рымар представил депутатам Московской областной думы законопроект «Умный город» Подмосковья.

Речь идет о реализации пилотных проектов цифровизации городского хозяйства на территории Московской области. Напомним, что пилотными городами в Подмосковье стали Дубна, Ивантеевка и Реутов. Он сообщил участникам заседания о внедрении публичных цифровых сервисов: «Стройки Подмосковья», «Публичная карта свободных мощностей» и Центры содействия предпринимательству «Мой бизнес». Также министр подробно рассказал о целевых показателях, касающихся достижения целей, обозначенных в Послании Президента России.

По итогам голосования закон был одобрен. Таким образом, Московская область стала первым регионом, где реализация пилотных проектов «Умный город» подтверждена на законодательном уровне.