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Нарушения устранены Печать
30.01.2020 06:08

Инспекторами Госадмтехнадзора Московской области проверено соблюдение чистоты и порядка на территории Государственного университета «Дубна», Аграрно-технологического техникума «Дубна», колледжа университета «Дубна» и других высших и профессиональных учебных заведений.

 

При проверке особое внимание уделялось тому, как содержатся подходы к зданиям и прилегающая территория.

По результатам проверки были выявлены нарушения, по фактам которых возбуждены административные производства в отношении ответственных лиц.

Все выявленные нарушения устранены.
  		 
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