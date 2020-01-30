Инспекторами Госадмтехнадзора Московской области проверено соблюдение чистоты и порядка на территории Государственного университета «Дубна», Аграрно-технологического техникума «Дубна», колледжа университета «Дубна» и других высших и профессиональных учебных заведений. При проверке особое внимание уделялось тому, как содержатся подходы к зданиям и прилегающая территория. По результатам проверки были выявлены нарушения, по фактам которых возбуждены административные производства в отношении ответственных лиц. Все выявленные нарушения устранены.