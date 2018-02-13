В рамках реализации проекта Центральной избирательной комиссии РФ «Мобильный избиратель» члены участковых избирательных комиссий совместно с сотрудниками МФЦ достучатся до каждой квартиры и проинформируют избирателей о выборах. Об этом сообщила председатель Избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

«В рамках реализации проекта Центральной избирательной комиссии РФ «Мобильный избиратель» устанавливается новый порядок включения избирателей для голосования по месту нахождения, а не по месту регистрации. Преимуществами нового порядка голосования по месту нахождения смогут воспользоваться избиратели, которые зарегистрированы в одном месте, а живут, работают или учатся в другом, а также командировочные, отдыхающие и т.д. Совместная же работа с МФЦ предполагает возможность дойти до каждой квартиры, сообщить избирателям о дате и времени голосования, об адресах соответствующих избирательных участков, о возможных способах голосования (в помещении для голосования, вне помещения для голосования), о порядке подачи заявлений о голосовании по месту нахождения. Так что удивляться приходу членов УИК не стоит», ­ отметила Коновалова.