Товарищи ветераны комсомола Дубны! В этом году,29 октября, исполняется 100-­летний юбилей Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. Сейчас становится ясно, что это был особый феномен советской эпохи, делавший жизнь молодых людей интересной и содержательной. И у многих, кто был комсомольцем, он остается в памяти и помогает жить. Поэтому комсомол достоин того, чтобы создать ему уникальный памятник в виде коллективных воспоминаний «Юность моя - ­комсомол», которые позволят рассказать на страницах нашей газеты о том интересном времени и поколениях молодежи нашего города, создававших его и развивавших многие традиции и полезные дела. Убедительная просьба к вам отбросить суетное и обыденное, найти время, чтобы окунуться в воспоминания о своей молодости и написать свои небольшие мемуары. Речь не идет о каких­либо больших и грандиозных повествованиях. Пусть это будут даже несколько строчек, но они сумеют восполнить многое, что уже выпало из истории, стерлось и безвестно ушло. Пусть это будут ваши рассказы о каких­либо запомнившихся событиях из комсомольской жизни, о комсомольской работе, стройотрядах, ваших товарищах. Да и просто о повседневности того времени, без которой не мыслима была жизнь молодежи: учеба и труд, быт, отдых и развлечения, общение с друзьями. И пусть вас не смущает литературный стиль изложения. Мы его отредактируем и только после этого разместим в газете. Хорошо, если к вашим повествованиям вы пришлете свою краткую биографию и фото молодежной поры и современное. Ваши повествования можно передать в нашу редакцию, в том числе по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , а также в Дом ветеранов (для В.П. Кашатовой) и по электронной почте opg­ Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Ждем от вас весточек, уважаемые ветераны ВЛКСМ.