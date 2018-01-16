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«Юность моя - ­комсомол» Печать
16.01.2018 12:10

Товарищи ветераны  комсомола  Дубны!

В этом году,29 октября, исполняется 100-­летний юбилей Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. Сейчас становится ясно, что это был особый феномен советской эпохи, делавший жизнь молодых людей интересной и содержательной.  И у многих, кто был комсомольцем, он остается в памяти и помогает жить. Поэтому комсомол достоин того, чтобы   создать ему уникальный памятник в виде коллективных воспоминаний  «Юность моя - ­комсомол», которые  позволят рассказать на страницах нашей газеты о том интересном времени и поколениях молодежи нашего города, создававших его и развивавших многие традиции и полезные дела.

Убедительная просьба к вам  отбросить  суетное и обыденное, найти  время, чтобы окунуться в воспоминания о своей молодости и написать свои небольшие мемуары.  Речь  не идет о каких­либо больших и грандиозных повествованиях. Пусть это будут даже несколько строчек, но они сумеют восполнить многое, что уже выпало из истории, стерлось и безвестно ушло. Пусть это будут ваши рассказы о каких­либо запомнившихся событиях из комсомольской жизни, о комсомольской работе, стройотрядах, ваших товарищах. Да и просто о повседневности того времени, без которой не мыслима была  жизнь молодежи: учеба и труд, быт, отдых и развлечения, общение с друзьями.

И  пусть вас не смущает  литературный стиль изложения. Мы его отредактируем  и только после этого разместим в газете. Хорошо, если к вашим повествованиям  вы пришлете свою краткую биографию и фото молодежной поры и современное.

Ваши повествования  можно передать в нашу редакцию, в том числе по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , а также в Дом ветеранов (для  В.П. Кашатовой)  и по электронной почте opg­ Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Ждем от вас весточек, уважаемые ветераны ВЛКСМ.
 

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