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Индексация пенсий Печать
08.01.2018 15:21

С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров будут увеличены на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции за 2017 год.

 

Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла  ­  81,49 рубля (в 2017 году  ­  78,58 рубля). Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в итоге вырастет до 14 075 рублей, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров ­ до 14 329 рублей.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в 2018 году, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9 045 рублей. Средний размер социальной пенсии детей­инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13 699 рублей.

В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров.

С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы ориентировочно на 3,2%.
 

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