В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 24 октября 2017 года № 512 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» научный руководитель Лаборатории ядерных реакций имени Г.Н. Флерова ОИЯИ академик РАН Юрий Цолакович Оганесян награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством II степени» за большой вклад в развитие науки и образования, подготовку квалифицированных специалистов.

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Указом Президента Российской Федерации от 2 ноября 2017 года № 531 директор Объединенного института ядерных исследований академик Виктор Анатольевич Матвеев за большой вклад в развитие науки, образования, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу награжден орденом «За заслуги перед Отечеством III степени».

Орден «За заслуги перед Отечеством» ­ государственная награда Российской Федерации. Предназначен для награждения граждан за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально­экономическим развитием страны, научно­исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.