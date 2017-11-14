Решением депутатов Горсовета Почетным знаком «За заслуги перед Дубной» награждены В.Б. Мухин и В.Е.Мокроусов.

Как сказано в сообщении администрации города, ветеран Великой Отечественной войны, активный член Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса и дубненского отделения областной писательской организации Валентин Елисеевич Мокроусов удостоен этой высокой городской награды за особые заслуги перед городским сообществом, выдающийся вклад в становление гражданского общества, духовно­нравственное развитие жителей города и патриотическое воспитание молодежи.

Также за выдающиеся достижения и высокое профессиональное мастерство в области строительного комплекса и городского хозяйства, за большой вклад в развитие наукограда Дубна, реализацию масштабных инфраструктурных проектов в городе Почетного знака «За заслуги перед Дубной» удостоен Вячеслав Борисович Мухин.