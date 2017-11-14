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За заслуги перед Дубной Печать
14.11.2017 11:49

Решением депутатов Горсовета  Почетным знаком «За заслуги перед Дубной» награждены  В.Б. Мухин и В.Е.Мокроусов.

 

Как сказано в сообщении администрации города, ветеран Великой Отечественной войны, активный член Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса и дубненского отделения областной писательской организации Валентин Елисеевич Мокроусов удостоен этой высокой городской награды за особые заслуги перед городским сообществом,  выдающийся вклад в становление гражданского общества, духовно­нравственное развитие жителей города и патриотическое воспитание молодежи.

Также за выдающиеся достижения и высокое профессиональное мастерство в области строительного комплекса и городского хозяйства, за большой вклад в развитие наукограда Дубна, реализацию масштабных инфраструктурных проектов в городе Почетного знака «За заслуги перед Дубной» удостоен Вячеслав Борисович Мухин.
 

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