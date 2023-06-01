Дубненская городская больница и Московский областной центр крови приглашают на выездную донорскую акцию. Донорская акция в Дубне пройдет 5 июня по адресу: ул. Блохинцева, д.13/7, Библиотека ОИЯИ, 1-й этаж, с 9:30 до 12:00. Предварительная запись по тел. 217-04-00 доб. 0287. Запись откроется 2 июня в интервале с 9:00 до 20:00. Доноры получают: -денежную компенсацию на питание - 941 руб.; -справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработанной платы. Не забудьте паспорт и СНИЛС!