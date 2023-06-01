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01.06.2023 07:30
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Дубненская городская больница и Московский областной центр крови приглашают на выездную донорскую акцию.
Донорская акция в Дубне пройдет 5 июня по адресу: ул. Блохинцева, д.13/7, Библиотека ОИЯИ, 1-й этаж, с 9:30 до 12:00.
Предварительная запись по тел. 217-04-00 доб. 0287.
Запись откроется 2 июня в интервале с 9:00 до 20:00.
Доноры получают:
-денежную компенсацию на питание - 941 руб.;
-справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработанной платы.
Не забудьте паспорт и СНИЛС!