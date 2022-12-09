СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Голосуйте за благоустройство! Печать
09.12.2022 16:59

В 2023 году Дубна будет участвовать в Всероссийском конкурсе создания лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

 


Победа в этом конкурсе позволит городу привлечь федеральный грант на благоустройство территории. Какой? Решать горожанам!

- Улица Володарского
- Улица Тверская
- Улица Центральная с прилегающими территориями
- Улица Макаренко

Голосование проводится с 9 по 18 декабря включительно, оставить свой голос можно по ссылке: https://forms.gle/xNCuL9JLpKDoGhjZ8

Выбор территории — лишь первый этап совместной работы города и жителей над конкурсной заявкой. Подписывайтесь на сообщество проекта чтобы следить за новостями!

Выбор территории — лишь первый этап совместной работы города и жителей над конкурсной заявкой. Подписывайтесь на сообщество проекта https://vk.com/dubna2023, чтобы следить за новостями!
  		 
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)