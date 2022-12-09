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09.12.2022 16:59
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В 2023 году Дубна будет участвовать в Всероссийском конкурсе создания лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Победа в этом конкурсе позволит городу привлечь федеральный грант на благоустройство территории. Какой? Решать горожанам!
- Улица Володарского
- Улица Тверская
- Улица Центральная с прилегающими территориями
- Улица Макаренко
Голосование проводится с 9 по 18 декабря включительно, оставить свой голос можно по ссылке: https://forms.gle/xNCuL9JLpKDoGhjZ8
Выбор территории — лишь первый этап совместной работы города и жителей над конкурсной заявкой. Подписывайтесь на сообщество проекта чтобы следить за новостями!
Выбор территории — лишь первый этап совместной работы города и жителей над конкурсной заявкой. Подписывайтесь на сообщество проекта https://vk.com/dubna2023, чтобы следить за новостями!