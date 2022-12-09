В 2023 году Дубна будет участвовать в Всероссийском конкурсе создания лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.



Победа в этом конкурсе позволит городу привлечь федеральный грант на благоустройство территории. Какой? Решать горожанам!



- Улица Володарского

- Улица Тверская

- Улица Центральная с прилегающими территориями

- Улица Макаренко



Голосование проводится с 9 по 18 декабря включительно, оставить свой голос можно по ссылке: https://forms.gle/xNCuL9JLpKDoGhjZ8



Выбор территории — лишь первый этап совместной работы города и жителей над конкурсной заявкой. Подписывайтесь на сообщество проекта чтобы следить за новостями!



Выбор территории — лишь первый этап совместной работы города и жителей над конкурсной заявкой. Подписывайтесь на сообщество проекта https://vk.com/dubna2023, чтобы следить за новостями!