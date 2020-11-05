В период повышенной заболеваемости медицинские работники работают в крайне напряженном режиме. При этом растет заболеваемость, в том числе и среди медицинских работников. Те же, что остались в строю, вынуждены работать в особом графике, чтобы к тому же успеть на все вызовы, которых в последние недели все больше и больше.

Главный врач Дубненской городской больницы А.В. Осипов отметил, что город поддерживает врачей в эти сложные времена. Так, дополнительный автотранспорт для обслуживания пациентов на дому предоставила администрация, Госадмтехнадзор, Мострансавто и индивидуальный предприниматель П.А. Насонов. Эта помощь очень необходима и без преувеличения можно сказать, что она помогает спасать здоровье и жизни наших горожан.