В Дубне в 20 детских садах открылись дежурные группы. Таким образом, сейчас функционирует 54 дежурные группы, которые посещают 475 детей. Напомним, чтобы попасть в дежурную группу, родителям нужно подать заявление с указанием того, что они работают на тех предприятиях, которым разрешена деятельность. Для нахождения в дежурной группе ребёнку необходимо иметь медицинскую справку. Ее можно получить в детском саду - медработник будет приглашен в учреждение. Консультации можно получить по телефону 8 (496) 212-29-40 - отдел дошкольного образования.