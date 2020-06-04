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Дежурные группы Печать
04.06.2020 04:10

В Дубне в 20 детских садах открылись дежурные группы.

Таким образом, сейчас функционирует 54 дежурные группы, которые посещают 475 детей.

Напомним, чтобы попасть в дежурную группу, родителям нужно подать заявление с указанием того, что они работают на тех предприятиях, которым разрешена деятельность. Для нахождения в дежурной группе ребёнку необходимо иметь медицинскую справку. Ее можно получить в детском саду - медработник будет приглашен в учреждение.

Консультации можно получить по телефону 8 (496) 212-29-40 - отдел дошкольного образования.
  		 
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