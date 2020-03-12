Объединенный институт ядерных исследований посетил ректор Университета Претории (ЮАР) Тавана Купе с делегацией. Визит делегации был организован на платформе, проходящей в эти дни 15-й Международной стажировки для научно-административного персонала «Опыт ОИЯИ для стран-участниц и государств-партнеров».

Гости использовали возможности стажировки для углубленного знакомства с Объединенным институтом, развитием его научной инфраструктуры и актуальными научными исследованиями.

В один из дней состоялась встреча делегации с дирекцией ОИЯИ — вице-директорами М. Г. Иткисом, Р. Ледницки и главным ученым секретарем А. С. Сориным. Со стороны ОИЯИ во встрече приняли участие координатор по сотрудничеству с ЮАР, начальник Отдела международного сотрудничества Д. В. Каманин, заместитель директора Учено-научного центра А. С. Жемчугов и координатор группы ученых ЮАР в ОИЯИ Арно Россоу.

В ходе беседы стороны отметили динамичное развитие научных связей ОИЯИ с научными центрами и вузами ЮАР и обсудили практические шаги по углублению сотрудничества между Университетом Претории и Объединенным институтом в научном сотрудничестве и в работе по подготовке кадров. Стороны также отметили важность дальнейшего приложения усилий по распространению информации о возможностях сотрудничества с Объединенным институтом в Южной Африке.

Встреча в дирекции ОИЯИ завершилась торжественным подписанием сторонами соглашения о сотрудничестве в области проведения научных исследований и подготовки научно-технических кадров. Члены южноафриканской делегации подчеркнули, что для Университета Претории это первое соглашение с большой зарубежной исследовательской инфраструктурой.

По материалам www.jinr.ru

Фото Елены Пузыниной