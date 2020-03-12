Накануне празднования Международного женского дня губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жительниц Подмосковья с наступающим праздником. На торжественное мероприятие были приглашены женщины-ветераны войны и труда, многодетные матери, представительницы образовательных учреждений, организаций здравоохранения, культуры, промышленных предприятий, сельского хозяйства, спорта, сотрудницы правоохранительных органов, общественных организаций, служащие Российской армии и жены военнослужащих.

«Традиционно мы встречаемся в преддверии весеннего женского праздника, чтобы сказать теплые слова нашим дорогим женщинам за их поступки, верность, внимание, заботу. Хочу пожелать всем, кто находится в этом зале и работает сегодня на разных предприятиях Подмосковья, всего самого доброго. Чтобы всегда был повод радоваться, всегда радовали близкие и рядом находились дорогие люди, - сказал Воробьев. - Отдельный низкий поклон присутствующим здесь женщинам, которые прошли большой трудовой путь в годы Великой Отечественной войны. Здесь также врачи, учителя, кадеты - ваш профессионализм очень востребован. Мы вручаем награды женщинам, которые совершили уникальные поступки и достижения. Разрешите мне еще раз поблагодарить каждую из вас за жизненную позицию, добрые и важные дела».

На праздничном мероприятии состоялась торжественная церемония вручения государственных и областных наград, знаков отличия губернатора Московской области. Почетное звание «Заслуженный работник промышленности Московской области» присвоено ведущему конструктору АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка» Валентине Карташовой. Валентина Ивановна работает в отрасли ракетостроения более 35 лет.

Мы поздравляем Валентину Ивановну с присвоением ей почетного звания и желаем дальнейших успехов!

По информации пресс-службы губернатора и правительства МО