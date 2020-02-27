Как сообщил глава города М.Н. Данилов, Министерством здравоохранения Московской области принято важное решение об организации в Дубненской городской больнице первичного сосудистого отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения и первичного сосудистого отделения для больных с острым коронарным синдромом. Отделение откроется после проведения ремонта лечебного корпуса.

В настоящее время подана заявка на проведение капитального ремонта и приобретение соответствующего медицинского оборудования.