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Будет создано сосудистое отделение Печать
27.02.2020 00:00

Как сообщил глава города М.Н. Данилов, Министерством здравоохранения Московской области принято важное решение об организации в Дубненской городской больнице первичного сосудистого отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения и первичного сосудистого отделения для больных с острым коронарным синдромом. Отделение откроется после проведения ремонта лечебного корпуса.

В настоящее время подана заявка на проведение капитального ремонта и приобретение соответствующего медицинского оборудования.
  		 
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