Кто такой Александр Яковлевич Березняк? На этот вопрос самые маленькие ученики школы №1 – первоклассники, отвечают без промедления и наперебой: «Это наш авиаконструктор», «Он ракеты строил», «А у меня папа там работает, на заводе»… Действительно, А.Я. Березняка, чье имя носит школа, ставят в пример ребятам, а они, школьники, хотят быть похожими на своего выдающегося земляка. Вот почему несколько лет назад в память о выдающемся авиаконструкторе, основателе МКБ «Радуга», в школе был создан Отряд юных березняков. На этой неделе в ряды юных березняков были торжественно приняты ученики 1 «А» и 1 «Б» классов.

Торжественная линейка проходила в отделении Музея истории создания крылатых ракет, где первоклашки смогли не просто увидеть настоящие ракеты, которые делают на двух дубненских градообразующих предприятиях -

ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка и Дубненском машиностроительном заводе, но и потрогать их, а также побывать в воссозданном музейными работниками кабинете гениального авиаконструктора. Каждый ребенок получил из рук директора школы Александра Ивановича Руденко и ветерана конструкторского бюро «Радуга» Арслана Абдурауфовича Мавлянова значок юного березняка. Пройдут годы, и, быть может, кто-то из ребят, сохранив в душе детский восторг от увиденных настоящих ракет, решит продолжить дело наших выдающихся земляков-авиаконструкторов, продолжив династии создателей ракетной техники в Дубне.

Анна Сухая