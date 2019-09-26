По итогам опроса на «Доброделе» и личных обращений жителей Подмосковья сформирован список дворов, которые внесены в программу комплексного благоустройства на 2020 год. Во дворах в рамках благоустройства устанавливают контейнеры для мусора, оборудуют парковки, обновляют освещение, ставят лавочки, урны, ремонтируют детские игровые площадки. В списке из более чем 1300 адресов в том числе 16 дворов нашего наукограда.

В их числе дворы домов по адресу: пр. Боголюбова, д.16 «а»; пр. Боголюбова, д.16/2; ул. Понтекорво, д. 10; ул. Понтекорво, д.2; ул. Московская, д.4; ул. Московская, д.6; ул. Московская, д.8; пр. Боголюбова, д.11; ул. Понтекорво, д.11; ул. Понтекорво, д.13; ул. Понтекорво, д.15; ул. Понтекорво, д.17; ул. Понтекорво, д.4; ул. Понтекорво, д.6; ул. Понтекорво, д.8; ул. Энтузиастов, д.6 «а», ул. Энтузиастов,

д.6 «б»; ул. Мира, д.3/20; ул. Мещерякова, д.16; ул. Мещерякова, д.18; ул. Попова, д.8; ул. Попова, д.4; ул. Попова, д.6; ул. Курчатова, д.10; ул. Курчатова, д. 12; ул. Курчатова, д.14; ул. Моховая, д.5; ул. Моховая, д. 7; ул. Вавилова, д.16; ул. Мичурина, д.21; ул. Мичурина, д.23; ул. Мичурина, д. 25; ул. Векслера, д. 24; ул. Мичурина, д. 2; ул. Мичурина, д. 4; ул. Мичурина, д. 6; ул. Центральная, д. 2 «а»; ул. Октябрьская,

д. 13; ул. Октябрьская, д. 15; ул. Октябрьская, д. 17; пр. Боголюбова, д. 29; ул. Попова, д. 2; ул. Свободы, д. 20; ул. Свободы, д. 4; Театральный пр-д, д. 3; ул. Центральная, д. 3; Театральный пр-д, д. 5; ул. Карла Маркса, д. 4; ул. Октябрьская, д. 19; ул. Центральная, д. 5, 2-й Театральный пр-д, д. 4; ул. Центральная, д. 4, 4 « а»; ул. Ленина, д. 4, 6, 8; ул. Карла Маркса, д. 5.