Нормализация ситуации с движением общественного транспорта в Дубне - первоочередной вопрос, который находится на постоянном контроле у депутатов. Этой теме было посвящено первое в наступившем году заседание рабочей группы, в которую вошли руководители Администрации городского округа, депутаты, представители Мострансавто, предприятий и организаций наукограда, активные общественники. Как уже сообщалось, по итогам конкурса на 2019 - 2021 годы компанией-перевозчиком в Дубне стало ГУП МО «Мострансавто». С 1 января на городские маршруты вышли 18 автобусов (13 - большой вместимости и 5 - средней) его филиала - а/к №1784 г. Дмитрова (ПБ «Талдомское АТП»). И практически сразу депутатам стали поступать жалобы от горожан на неудобство маршрутов и интервалов движения. Свои замечания дубненцы также высказывали в соцсетях и направляли в администрацию г.о. Дубна по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Как рассказал председатель постоянной депутатской комиссии по социальной политике, здравоохранению, работе с ветеранами и общим вопросам Павел Насонов, в новогодние праздники депутаты провели мониторинг оптимальности схем и графика движения автобусов. И уже 10 января рабочая группа рассмотрела все варианты корректировки, предложенные жителями, депутатами, инициативной группой активистов, специалистами Мострансавто и сотрудниками управления по ЖКХ и транспорту городской администрации. - В результате был оптимизирован маршрут №11, по которому больше всего нареканий, - он значительно сокращен. Автобус №6 начнет курсировать через плотину - для охвата коттеджного поселка Ла Кросс. Автобус №13 трижды в день будет заходить на ЦКС, чтобы обслуживать жителей «Кентавра». Добавлены рейсы к электричкам и экспрессам, а также в ранние и поздние часы. Организованы временные остановки автобусов на ул. Макаренко - у «Атака» (поликлиники) и на ул. Кирова (так называемый «пруд»). Летом они будут обустроены в соответствии с требованиями ГОСТа. Также решено, что в будние дни на самых пассажироёмких маршрутах №7 и №11 будут работать кондукторы, чтобы не было задержек на остановках, - сообщил Павел Анатольевич. Количество резервных автобусов, которые пока размещаются на вокзале «Большая Волга», будет увеличено с двух до четырех для более оперативной замены в случае поломки. Перевозчику рекомендовано выбрать постоянную площадку в Дубне для обслуживания и ремонта техники, что позволит перевести водителей автобусов на двухсменный режим. Участники рабочей группы обратили внимание представителя Мосавтотранса на проблемы с валидаторами: при считывании банковских карт случаются сбои. А председатель Совета депутатов Сергей Куликов напомнил, что детей и подростков, которые едут без сопровождения взрослых, нельзя высаживать из автобуса, даже если по каким-то причинам не прошла оплата по карте «Стрелка». Движение городского транспорта в Дубне по новым маршрутам началось с 11 января. Скорректированное расписание обязательно появится на всех остановках. Но в него могут быть внесены изменения – в частности, после открытия Северо-Западной дороги (предположительно в конце января). Еще одно нововведение: дополнительный бесплатный автобус будет пущен уже в ближайшие выходные от ул. Березняка до Сергиево-Демидовского кладбища. Пока в тестовом режиме. Если эта услуга будет востребована, ее сохранят. Совет депутатов продолжает мониторинг транспортного обеспечения на территории городского округа. По мере поступления замечаний от жителей рабочая группа с участием депутатов вновь соберется для их обсуждения и анализа ситуации. Свои предложения можно направлять в администрацию г.о. Дубна по почте: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . По информации Совета депутатов г. о. Дубна