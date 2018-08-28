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28.08.2018 12:14
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Дорогие друзья, читатели и посетители Универсальной библиотеки ОИЯИ им.Д.И.Блохинцева!
Наконецто мы можем сообщим вам последние и очень важные новости:
Блохинка закрывается на долгожданный ремонт.
С 1 сентября на неопределенное время прекращается прием и выдача книг. Пожалуйста, запаситесь чтением! Мы понимаем, что детям и особенно школьникам ремонт доставит наибольшие неудобства, и сделаем всё возможное, чтобы детский абонемент мог выдавать хотя бы программную литературу своим читателям. Перед походом в библиотеку обязательно звоните по телефонам 2166437 и 2166125 и узнавайте свежие новости.
Мы сохраним, насколько это возможно, работу сообществ, которые собираются под крышей Блохинки. Для этого мы договариваемся с дружественными площадками, готовыми приютить наши проекты на время ремонта. Уже известно, что «Курилка Гутенберга», «Почитайка» и ВИПы (встречи для тех, кто вырос из «Почитайки») будут проходить в Музее ОИЯИ, Литературный клуб в кафе «Кондитерское». Следите за свежими новостями: https://vk.com/lib.jinr и https://www.facebook.com/lib.jinr/