Дорогие друзья, читатели и посетители Универсальной библиотеки ОИЯИ им.Д.И.Блохинцева!

Наконец­то мы можем сообщим вам последние и очень важные новости:

Блохинка закрывается на долгожданный ремонт.

С 1 сентября на неопределенное время прекращается прием и выдача книг. Пожалуйста, запаситесь чтением! Мы понимаем, что детям и особенно школьникам ремонт доставит наибольшие неудобства, и сделаем всё возможное, чтобы детский абонемент мог выдавать хотя бы программную литературу своим читателям. Перед походом в библиотеку обязательно звоните по телефонам 216­64­37 и 216­61­25 и узнавайте свежие новости.

Мы сохраним, насколько это возможно, работу сообществ, которые собираются под крышей Блохинки. Для этого мы договариваемся с дружественными площадками, готовыми приютить наши проекты на время ремонта. Уже известно, что «Курилка Гутенберга», «Почитайка» и ВИПы (встречи для тех, кто вырос из «Почитайки») будут проходить в Музее ОИЯИ, Литературный клуб ­ в кафе «Кондитерское». Следите за свежими новостями: https://vk.com/lib.jinr и https://www.facebook.com/lib.jinr/