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Назначение Печать
21.06.2018 00:00

Премьер-­министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников назначен на должность первого замглавы того же ведомства.

 

«Назначить Трубникова Григория Владимировича первым заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», ­ говорится в распоряжении, подписанном в понедельник.

Г.В. Трубников занимал  пост замминистра с 2017 года. Он координировал вопросы министерства по научной, научно­технической и инновационной деятельности, нормативного и правового регулирования в сфере науки, технологий и интеллектуальной собственности, реализации приоритетов научно­технического развития.

Кроме того, в понедельник были подписаны еще три распоряжения, согласно которым заместителями главы Минобрнауки также стали Сергей Кузьмин, Александр Степанов и Алексей Медведев. Все трое были заместителями Михаила Котюкова, когда он работал руководителем Федерального агентства научных организаций в 2013-­2018 годах.
  		 
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