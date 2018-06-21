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21.06.2018 00:00
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников назначен на должность первого замглавы того же ведомства.
«Назначить Трубникова Григория Владимировича первым заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», говорится в распоряжении, подписанном в понедельник.
Г.В. Трубников занимал пост замминистра с 2017 года. Он координировал вопросы министерства по научной, научнотехнической и инновационной деятельности, нормативного и правового регулирования в сфере науки, технологий и интеллектуальной собственности, реализации приоритетов научнотехнического развития.
Кроме того, в понедельник были подписаны еще три распоряжения, согласно которым заместителями главы Минобрнауки также стали Сергей Кузьмин, Александр Степанов и Алексей Медведев. Все трое были заместителями Михаила Котюкова, когда он работал руководителем Федерального агентства научных организаций в 2013-2018 годах.